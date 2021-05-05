Полвека на Абхазском радио: история жизни Семена Адлейба

Семен Адлейба проработал корреспондентом Абхазского радио более 50 лет. В творчестве его наиболее интересовали темы, связанные с историей, памятниками архитектуры, туризмом.

Заслуженный журналист Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава) lll степени, участник национально-освободительного движения абхазского народа Семен Адлейба ушел из жизни 3 мая. О том, какой след Семен Адлейба оставил в отечественной журналистике и какими человеческими качествами он обладал, читайте в материале Sputnik.

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Народный журналист

Говоря о своем старшем коллеге, председатель Союза журналистов Абхазии и руководитель телекомпании "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг отметил, что Семен Адлейба был по-настоящему народным журналистом.

"Благодаря работе Семена Михайловича, государство присвоило ему звание "Заслуженный журналист Абхазии", но если говорить иначе, то он народный журналист, потому что он был очень близок к жизни людей. Семен Адлейба не был журналистом, который с утра до вечера сидел в редакции, для него выше всего было с утра взять необходимое оборудование и отправиться на самое важное событие дня, записать актуальные интервью и дать необходимую информацию слушателям", - говорит он.

Сотрудники АР в 70-е годы, старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба © Foto / из архива Екатерины Бебия

Олег Шамба, Николая Садзба,Людмила Цобехиа,Екатерина Бебия,Семен Адлейба, Анатолий Лагвилава © Foto / из архива Екатерина Бебия /

Сотрудники абхазского радио в 70-е годы: старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба © Foto / из архива Екатерины Бебия 1 / 3 © Foto / из архива Екатерины Бебия Сотрудники АР в 70-е годы, старший редактор Артем Амкуаб, корреспонденты Владимир Хашба, Елена Гунба, Семен Адлейба, выпускающая программ Тамара Хишба

В конце 70-х годов прошлого века, когда абхазское национальное движение вело усиленную борьбу с грузинской колониальной политикой, Семен Адлейба сделал репортаж, в котором рассказал о попытке грузин исказить абхазскую топонимику.

За "бзыбский" репортаж Семен Адлейба был снят с должности и направлен в высокогорное село Псху. Материал был посвящен революционно-крестьянской дружине "Киараз". А поводом для материала послужила попытка властей назвать дорогу, ведущую на Рицу, именем грузинского генерала Леселидзе.

"В ответ на это художник, скульптор Тариэл Ампар изготовил табличку с абхазским названием улицы — Киаразаа. Привели единственного живого киаразовца Куна Гицба, собрались у дороги, он выступил и рассказал о дружине. Приехал в Сухум, написал текст, и там была фраза, что киаразовцы изгнали из Абхазии меньшевиков. Без подписи главлита ни одно слово в эфир не могло пройти, а я, ни с кем не согласовав, зачитал это в эфире. Налетели на меня потом: разве были грузинские меньшевики? О чем ты говоришь?!" — вспоминал Семен Адлейба.

В Псху он провел четыре года, помимо журналистской работы, он занимал директорскую должность в школе.

"Без радиорепортажей Семена Адлейба невозможно представить обзор событий, которые происходили в Абхазии за последние 50 лет. Поэтому сейчас самое главное - сохранить интервью, которые он готовил для Абхазского радио, так как они являются большим наследием абхазской журналистики", - заметил председатель Союза журналистов Абхазии.

Свидетель исторических событий

Семен Адлейба стал свидетелем многих исторических событий, например, дня начала Отечественной войны народа Абхазии 14 августа 1992 года.

"Я помню репортаж Семена Адлейба, тогда заседал Верховный Совет Абхазии во главе с Владиславом Ардзинба. В результате встречи было принято решение об оказании отпора агрессору, созданию военных отрядов. Журналист присутствовал при всех самых важных событиях в стране", - сказал Руслан Хашиг.

Он также отметил, что Семен Адлейба с 1957 года участвовал в национально-освободительном движении абхазского народа, в 1977 году подписал ставшее знаковым "Письмо ста тридцати" в ЦК КПСС. "Нужно было обладать мужеством и решительностью, чтобы подписать такое письмо человеку, который работал в государственной организации", - подчеркнул он.

В интервью Sputnik Семен Адлейба говорил, что отношение грузин к абхазам будущий радиожурналист почувствовал, еще когда был учеником младших классов.

"Когда я учился во втором классе, обучение перевели на грузинский язык. Помню, учитель математики, тоже, кстати, из нашего села Члоу, его фамилия была Кермантиди, а потом он переделал свою фамилию на грузинский лад — Кермантия, встанет над нами и говорит: "Обезьяны безымянные, лесные люди, дикари". Сейчас удивляюсь, что некоторые не говорят на родном абхазском языке. А тогда нам этот учитель троекратно повторял, что и в школе, и во дворе, и дома следует говорить "на грузинском, на грузинском, на грузинском", - отмечал он.

© Foto / из архива Екатерины Бебия Лица Абхазского радио 12

Одно из главных качеств Семена Адлейба, которое он провел через всю жизнь, – отстаивание правды в жизни и в репортажах, говорит Руслан Хашиг.

"В коллективе к нему всегда относились как к отцу и деду, заслужить такое отношение в коллективе дорогого стоит, это говорит о его качествах как человека", - сказал председатель Союза журналистов.

Семен Адлейба был награжден медалью "За отвагу", проработал репортером Абхазского радио более 50 лет. В творчестве его наиболее интересовали темы, связанные с историей, памятниками архитектуры, туризмом. В беседе с корреспондентом Sputnik он признавался, что побывал в каждом уголке Абхазии и знает месторасположение некоторых памятников, которые неизвестны даже специалистам.