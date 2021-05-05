Диагноз COVID-19 подтвержден у 36 человек за сутки в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14702 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13660 человек.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции проведено у 254 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 36 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 человек, у 43 из которых диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 12, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.