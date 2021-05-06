Школа в селе Мгудзырхуа откроется после карантина из-за COVID-19

Общеобразовательное учреждение в селе Мгудзырхуа Гудаутского района закрыли 19 апреля. Коронавирусом заразились шесть учеников и четыре педагога.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Школа в селе Мгудзырхуа откроется после карантина, введенного из-за COVID-19, в четверг 6 мая, рассказала Sputnik и.о. завотделом образования администрации Гудаутского района Светлана Айба.

"У заболевших детей и учеников тест показал отрицательный результат, но мы решили для перестраховки, что им лучше побыть на самоизоляции до следующей недели. Учеба возобновится во всей школе за исключением 3 и 4 классов, так как члены семей некоторых преподавателей в этих классах болеют коронавирусом, и они не могут выйти на работу", - сказала Айба.

По ее словам, в общеобразовательных учреждениях Гудаутского района по состоянию на 5 мая коронавирусом болеют восемь учащихся и два педагога.

Тем не менее во всех школах района проводятся занятия, на самоизоляции находятся 6 класс средней школы №1 и 10 класс средней школы №2, некоторые ученики которых заразились COVID-19 от членов семьи. Также коронавирусом заболели два педагога и четыре ученика Новоафонской школы, но учреждение функционирует полноценно.

"Мы выдержали время, отследили ситуацию в период праздничных выходных, никто из детей больше не заболел. Поэтому мы решили не приостанавливать учебу в этой школе, за исключением непосредственно тех, кто болеет", - отметила она.

Как сообщил корреспонденту Sputnik глава села Беслан Агрба, в селе Мгудзырхуа Гудаутского района наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Агрба отметил, что количество заразившихся коронавирусом жителей села увеличилось после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в Абхазии 11 апреля.

"Точными цифрами я не обладаю, но после выборов многие заболели. Педагоги нашей школы входили в состав комиссий и, несмотря на то, что они соблюдали меры предосторожности, многие из них заболели. Среди учеников тоже есть те, кто заразился. Закрыли школу. Среди заболевших были люди в тяжелом состоянии, но сейчас им стало лучше. Трое пожилых людей пока в тяжелом состоянии. Летальных исходов, к счастью, нет", - отметил глава села.

По словам начальника санитарно-эпидемиологической службы Гудаутского района Инги Чанба, в селе Мгудзырхуа действительно наблюдается подъем заболеваемости в сравнении с другими селами района.

Чанба добавила, что после выборов в органы местного самоуправления число случаев коронавируса по всей стране выросло, так как во время них плохо соблюдались защитные меры.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 5 мая составляет 14702 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13660 человек.