Цахнакия: условия перехода границы могут скорректировать при ухудшении эпидситуации

Согласно последним разъяснениям Роспотребнадзора, граждане России после посещения Абхазии могут не сдавать ПЦР-тесты и не вносить эти данные на портале Госуслуг.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Абхазии может привести к ужесточению порядка пересечения абхазо-российской границы, заявил в интервью телеканалу Абаза ТВ министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

"Если у нас рост числа вновь инфицированных будет идти вверх по кривой, то вполне возможно, что условия перехода через государственную границу будут скорректированы", - сказал Цахнакия в интервью телеканалу.

30 апреля в Сочи прошла встреча глав Роспотребнадзора Анны Поповой, глав Минтуризма и Минздрава Абхазии Теймураза Хишба и Тамаза Цахнакия.

По итогам было заявлено, что на граждан России, пересекающих абхазо-российскую границу в обе стороны, не распространяется новое постановление Роспотребнадзора, обязывающее сдавать ПЦР-тесты после возвращения на родину.

Цахнакия напомнил, что распространению коронавируса прошлым летом способствовало проведение массовых мероприятий, которые широко проводятся и в настоящее время. В первую очередь речь идет о свадьбах.

"Пока мы не проведем в полном объеме кампанию по вакцинации, необходимо строго соблюдать все рекомендации санитарных служб и Минздрава в целом по режиму соблюдения ограничительных мер", - добавил министр.

В Абхазию уже доставлена первая партия вакцины "Спутник V" в количестве 6500 доз, которые хранятся в специальных условиях на складе Минздрава.

Как отметил Цахнакия, в течение этой недели министерству предстоит решить все организационные вопросы по проведению вакцинации. Ведомство подготовило нормативные документы, которые будут регламентировать эту процедуру.

"После праздничных дней, практически на следующей неделе, начнем кампанию по вакцинации", - отметил Цахнакия.

По словам главы Минздрава, всего республика ожидает 30000 доз. Сроки и объемы второй партии будут зависеть от того, как успешно пройдет первая кампания по вакцинации.

"Если мы провакцинируем хотя бы 30000 населения, с учетом того, что у нас уже более 14000 тысяч переболело, только тех, кого мы зафиксировали по нашей базе данных, то в определенной степени это даст хорошие результаты в плане снижения заболеваемости", - объяснил глава Минздрава.

Как отметил Цахнакция, в рамках бюджета на 2021 год утверждена целевая программа по борьбе с коронавирусной инфекцией в 50 миллионов рублей. По его словам, эти средства будут направлены на приобретение медикаментов, расходных материалов, реагентов для ПЦР-диагностики, и в том числе на приобретение вакцины, если будет принято соответствующее решение.