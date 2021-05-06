"Книга Памяти Абхазии" соберет свой Бессмертный полк

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Общественное объединение "Русская община Абхазии" проведет онлайн-акцию "Бессмертный полк Абхазии онлайн" в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Вступить в группу "Бессмертный полк Абхазии онлайн" можно в социальной сети Facebook. На сегодня в группе состоит более 800 участников, в основном это граждане Абхазии и России, постоянно проживающие в республике. Акция проводится в рамках проекта "Книга Памяти Абхазии".

"Принимайте участие в данном проекте и внесите свой личный вклад в сохранение памяти о тех, кто погиб, защищая нашу родную землю. Загружать фотографии и информацию о погибших или пропавших без вести родственниках можно также на сайте проекта "Книга Памяти Абхазии", - призывает "Русская община Абхазии".

Главная цель онлайн-акции — сохранить память о подвиге советского народа, сынов и дочерей Абхазии, которые сражались на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Это 55,5 тысячи доблестных воинов многонациональной республики: абхазы, русские, армяне, греки, грузины, эстонцы и другие народы.

Проект "Книга Памяти Абхазии" был создан в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе общественных организаций "Русская община Абхазии", "Черноморское казачье войско Абхазии", "Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий", Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией "Отечество", Агентства правительственной связи Абхазии и при поддержке Министерства обороны республики, Государственного музея Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба, Посольства России в Абхазии и представительства Россотрудничества в Абхазии.