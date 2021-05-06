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Школу диабета открыли при Галской районной больнице

© Foto / Алиса Шамба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в первую четверку смертельных болезней.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Школа диабета открылась при Галской районной больнице в четверг шестого мая, сказала в интервью радио Sputnik сотрудник общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" и координатор проекта "Диабет не приговор" Асида Адлейба.

Проверка уровня сахара в крови
© CC0
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"Эта третья школа диабета в Абхазии, первые две были открыты в 2018 году. Была достаточно большая потребность того, чтобы открыть школу диабета в Галском районе, потому, что там большое количество диабетиков, есть спрос, и соответственно людям нужно предоставлять такую возможность", - подчеркнула она.

Проект реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества, это совместная инициатива Программы развития ООН и Европейского союза, они оказали финансовую поддержку, сообщила Адлейба.

"Школы диабета еще нет в Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре, у нас еще много работы впереди. Сейчас это Гал, потому, что там большее количество пациентов, которым это необходимо. Конечно, все наши действия выполняются совместно с министерством здравоохранения, которая поддерживает наши инициативы и руководство больницы пошло нам навстречу, предоставило нам помещение, в котором был проведен ремонт", - подчеркнула она.

Школы диабета принципиально должны быть расположены в больницах, подчеркнула Асида Адлейба.

  • Открытие школы диабета в Гале
    © Foto / Алиса Шамба
  • Открытие школы диабета в Гале
    © Foto / Алиса Шамба
  • Открытие школы диабета в Гале
    © Foto / Алиса Шамба
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© Foto / Алиса Шамба
Открытие школы диабета в Гале

"В больнице должна быть школа, в которой может обучиться пациент, заболевший сахарным диабетом и проходящий стационарное лечение. Это нужно для того, чтобы, после выписки человек мог уже с определенными навыками возвращаться домой", - заметила она.   

Суть школы диабета в том, чтобы человек научился жить с этим диагнозом, говорит  сотрудник общественной организации "Диабетическое общество Абхазии".

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© Sputnik
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"Я всегда говорю, что каким бы замечательным ни был врач он не может постоянно быть на связи со своим пациентом. Диабет эта такая болезнь, которая требует работы 24/7 и есть определенные нюансы, которые невозможно все время согласовывать с врачом, нужно уметь это делать самостоятельно. Ты должен понимать, сколько инсулина должен уколоть себе, мы же не будем перед каждым приемом пищи звонить доктору и спрашивать, что нам делать", - сказала Адлейба.

Занятия для диабетиков будет проводить доктор, который является врачом-эндокринологом Галской районной больницы.

"Соответственно, у нее есть все списки диабетиков, которые стоят на учете в Галском районе, она будет разбивать их по группам и приглашать на занятия. Мы понимаем, что не все люди стоят на учете и соответственно мы осветили открытие школы на галском телевидении, чтобы пациенты, они могли увидеть и обратиться. По приблизительным оценкам, в Абхазии около двух с половиной тысяч диабетиков, но очень многие не стоят на учете, к тому, же мы не фиксируем людей с сахарным диабетом второго типа", - отметила она.

Проверка уровня сахара в крови
© CC0
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Школа диабета в Гале будет осуществлять свою деятельность постоянно, сказала Асида Адлейба.

"Самое главное что получат ученики школы, это знания и опыт, помимо того, что им говорит доктор, они будут обмениваться опытом", - отметила она.

Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в первую четверку смертельных болезней. Передаваться диабет может наследственно, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни. Эндокринологи отметили, что для профилактики заболевания необходимо проходить проверку хотя бы раз в год. Основные симптомы сахарного диабета: жажда, учащенное мочеиспускание. В группу риска входят люди с избыточным весом, подверженные стрессовым ситуациям и ведущие пассивный образ жизни.

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