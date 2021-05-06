Школу диабета открыли при Галской районной больнице

СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Школа диабета открылась при Галской районной больнице в четверг шестого мая, сказала в интервью радио Sputnik сотрудник общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" и координатор проекта "Диабет не приговор" Асида Адлейба.

"Эта третья школа диабета в Абхазии, первые две были открыты в 2018 году. Была достаточно большая потребность того, чтобы открыть школу диабета в Галском районе, потому, что там большое количество диабетиков, есть спрос, и соответственно людям нужно предоставлять такую возможность", - подчеркнула она.

Проект реализуется в рамках программы поддержки гражданского общества, это совместная инициатива Программы развития ООН и Европейского союза, они оказали финансовую поддержку, сообщила Адлейба.

"Школы диабета еще нет в Гудауте, Ткуарчале, Очамчыре, у нас еще много работы впереди. Сейчас это Гал, потому, что там большее количество пациентов, которым это необходимо. Конечно, все наши действия выполняются совместно с министерством здравоохранения, которая поддерживает наши инициативы и руководство больницы пошло нам навстречу, предоставило нам помещение, в котором был проведен ремонт", - подчеркнула она.

Школы диабета принципиально должны быть расположены в больницах, подчеркнула Асида Адлейба.

Открытие школы диабета в Гале © Foto / Алиса Шамба

Открытие школы диабета в Гале © Foto / Алиса Шамба

Открытие школы диабета в Гале © Foto / Алиса Шамба 1 / 3 © Foto / Алиса Шамба Открытие школы диабета в Гале

"В больнице должна быть школа, в которой может обучиться пациент, заболевший сахарным диабетом и проходящий стационарное лечение. Это нужно для того, чтобы, после выписки человек мог уже с определенными навыками возвращаться домой", - заметила она.

Суть школы диабета в том, чтобы человек научился жить с этим диагнозом, говорит сотрудник общественной организации "Диабетическое общество Абхазии".

"Я всегда говорю, что каким бы замечательным ни был врач он не может постоянно быть на связи со своим пациентом. Диабет эта такая болезнь, которая требует работы 24/7 и есть определенные нюансы, которые невозможно все время согласовывать с врачом, нужно уметь это делать самостоятельно. Ты должен понимать, сколько инсулина должен уколоть себе, мы же не будем перед каждым приемом пищи звонить доктору и спрашивать, что нам делать", - сказала Адлейба.

Занятия для диабетиков будет проводить доктор, который является врачом-эндокринологом Галской районной больницы.

"Соответственно, у нее есть все списки диабетиков, которые стоят на учете в Галском районе, она будет разбивать их по группам и приглашать на занятия. Мы понимаем, что не все люди стоят на учете и соответственно мы осветили открытие школы на галском телевидении, чтобы пациенты, они могли увидеть и обратиться. По приблизительным оценкам, в Абхазии около двух с половиной тысяч диабетиков, но очень многие не стоят на учете, к тому, же мы не фиксируем людей с сахарным диабетом второго типа", - отметила она.

Школа диабета в Гале будет осуществлять свою деятельность постоянно, сказала Асида Адлейба.

"Самое главное что получат ученики школы, это знания и опыт, помимо того, что им говорит доктор, они будут обмениваться опытом", - отметила она.

Сахарный диабет наравне с онкологическими заболеваниями входит в первую четверку смертельных болезней. Передаваться диабет может наследственно, либо приобретаться в результате нездорового образа жизни. Эндокринологи отметили, что для профилактики заболевания необходимо проходить проверку хотя бы раз в год. Основные симптомы сахарного диабета: жажда, учащенное мочеиспускание. В группу риска входят люди с избыточным весом, подверженные стрессовым ситуациям и ведущие пассивный образ жизни.