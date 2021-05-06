Еще 41 случай COVID-19 зафиксирован в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14743 человека. Зарегистрировано 222 летальных случая. Выздоровели 13660 человек.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 41 человека из 252 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

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В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, у 43 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.