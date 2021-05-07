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Медики Абхазии проходят тренинг по проведению вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Валерий Мельников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1293)
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Sputnik Абхазия
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Российская вакцина "Спутник-V" в количестве 6500 доз была доставлена в Абхазию 30 апреля и размещена на складе в соответствии с требованиями производителя. Вакцинация начнется после майских праздников.

СУХУМ, 7 МАЯ - Sputnik. Сотрудников медицинских учреждений Абхазии стали обучать основам проведения профилактической прививки от коронавирусной инфекции, тренинги проводит СЭС республики. Об этом сообщает Минздрав Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Главный санитарный врача Людмила Скорик призвала медиков отнестись к этой кампании со всей ответственностью, она отметила, что ранее в Абхазии вакцинация по эпидемиологическим показаниям проводилась только от бешенства и дизентерии.

30 апреля в Абхазию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 6,5 тысячи доз, Минздрав объявил, что вакцинация начнется сразу после майских праздников. Привиться этим препаратом нужно двукратно с интервалом в 21 день.

Прививки будут делать на добровольной основе, списки желающих готовят поликлиники при районных ЦРБ. Пункты вакцинации откроются во всех районах республики. По словам Людмилы Скорик, перед прививкой необходимо будет предъявить паспорт гражданина Республики Абхазия. Далее следует заполнение анкеты пациента, обязательный осмотр врача и заполнение согласия на проведение прививки.

"Укол необходимо сделать в плечо или, если это невозможно, в бедро. После вакцинации пациент 30 минут должен находиться под присмотром врача. Ваша задача четко отслеживать пациентов, которым уже введен первый компонент вакцины. У вас обязательно должны быть их контактные данные. Второй компонент в обязательном порядке должен быть сделан всем, для того чтобы вакцинация была завершена полностью", - обратилась Скорик к медикам. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Она отметила, что каждому пришедшему врачи обязаны рассказать, для чего делается прививка и объяснить, что вирус несет больший вред, чем возможные побочные реакции организма человека на вакцину, но "ни в коме случае нельзя настаивать на вакцинации".

На тренинге уделили особое внимание вопросу транспортировки вакцины в районы. Препарат должен храниться при температуре не выше -18 градусов, если "Спутник – V" один раз разморозить, обязательно его нужно использовать. Повторное замораживание флакона с раствором не допускается.

Людмила Скорик рассказала медикам и о противопоказаниях к проведению вакцинации, к ним относятся гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, беременность и период грудного вскармливания, прививку не следует делать также при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях.

Главный санитарный врач предупредила о том, что после прививки возможны временные побочные эффекты в виде незначительного повышения температуры, покраснения в месте укола и небольшой аллергии, но такая кратковременная реакция не является противопоказанием для введения второго компонента вакцины.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1293)

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