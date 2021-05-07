Врач Гудаутского ковидного госпиталя призвал жителей Абхазии помочь медикам

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Российский врач Тимур Менгисанов, работающий в Гудаутском ковидном госпитале, обратился через социальные сети к населению Абхазии с просьбой помочь медикам страны в работе.

Сегодня в Гудаутском госпитале на 240 коек 48 пациентов, при этом реанимационное отделение инфекционного корпуса заполнено. В сутки в госпиталь поступает по два-три человека.

"У нас в Гудаутском госпитале существует проблема с нехваткой рук. Нужны люди, которые будут помогать медикам во время процедур по реабилитации пациентов с коронавирусом, в уходе за ними. Санитаров крайне мало, и нужна помощь в уборке палат, коридоров, транспортировке пациентов для исследования. Всем этим занимаются врачи, у которых и так нет времени", - отметил Менгисанов.

Он также поделился планами о создании волонтерского движения, главная цель которого заключалась бы в оказании всевозможной помощи медикам республики. Идею эту поддержал его знакомый депутат сухумского Собрания Саид Ашуба, который в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что со следующей недели он начнет встречи со студентами Абхазского госуниверситета и Медицинского колледжа.

"На днях я разговаривал с Тимуром, и его идея меня очень заинтересовала. Мне известно о том, что помимо нехватки самих врачей, у нас большой дефицит людей, в чьей помощи они нуждаются. Почему врач должен отвлекаться от своих прямых обязанностей на вещи, которые должен делать, например, санитар. Я больше десяти лет работаю в комитете по делам молодежи и спорту Сухума, и я в первую очередь подключу к выполнению задачи этот комитет. Мы планируем поехать и пообщаться со студентами АГУ, Сухумского медколледжа, попросить Минздрав о том, чтобы они в качестве волонтеров привлекли студентов, которые учатся за рубежом и возвращаются в Абхазию на каникулы. Нам также предстоит открыть штаб. Мои коллеги по сухумскому Собранию также поддержали это начинание", - поделился планами Ашуба.

Желающие принять участие в волонтерском движении могут написать на электронную почту Said_ashuba@icloud.com.

В интервью радио Sputnik Абхазия и. о. заведующей инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелина Отырба сказала, что в инфекционном отделении учреждения все еще не решены проблемы с нехваткой реаниматологов, средним и младшим персоналом.

"Всю работу младшего персонала выполняют и медсестра, и врачи, все те, кто находится в красной зоне. В плане помощи врачей, коллеги из Республиканской больницы, городской больницы Сухума, Агудзерского военного госпиталя продолжают приезжать к нам. Также приезжают медсестры, но не со всех учреждений, так как многие устали, многие сами переболели коронавирусом. Больше года работать в таком режиме очень тяжело. Наш персонал госпиталя уже работает через силу", - рассказала она.

Отырба добавила, что волонтерской помощи, конечно же, медики будут рады, и один из соотечественников, который работает реаниматологом в Сочи, в телефонной беседе с ней выразил готовность поработать в Гудаутском госпитале во время своего отпуска.

Замглавврача с сожалением отметила, что рост количества пациентов в госпитале наблюдается в течение последнего месяца.

"Все больные, поступающие к нам, в тяжелом и средней степени тяжести состоянии. Много возрастных пациентов с сопутствующими заболеваниями, но также есть пациенты относительно молодого возраста - старше 30 лет. Пациенты поступают уже с тяжелой пневмонией с выраженной дыхательной недостаточностью", - рассказала она.

По словам Отырба, практически у всех пациентов наблюдается более тяжелое течение заболевания и более быстрое развитие осложнений. Объясняет она это тем, что могла произойти мутация вируса или же мог появиться другой штамм вируса. Врач не исключает, что в страну мог попасть английский штамм коронавируса, но более точно ответ на этот вопрос может дать только Санитарно-эпидемиологическая служба страны.