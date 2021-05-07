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Прогноз погоды в Абхазии на выходные с 8 по 10 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (86)
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В выходные и праздничные дни погода на Черноморском побережье Абхазии неустойчива. В воскресенье днем по-летнему теплая температура воздуха понизится и сохранится такой в понедельник.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В Абхазии с 8 по 10 мая ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

В  субботу ожидается по-летнему теплая погода, без осадков, фон дневной температуры воздуха достигнет 26°С.  

В воскресенье днем погода значительно ухудшится – умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой, местами возможен град.

В понедельник ночью и утром возможен дождь, туман, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 2-8 метров в секунду, с порывами от 9 до 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +6°С до +15°С,  днем от +11°С до +23°С.

Температура морской воды от +14°С до +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (86)

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