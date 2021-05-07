Убрать и "причесать": как районы Абхазии готовятся к встрече с туристами

Совещание с представителями государственных ведомств и глав районов, посвященное подготовке к предстоящему курортному сезону, состоялось в Кабинете министров Абхазии в пятницу 7 мая.

Представители глав администраций Сухума, Гагры и Гудауты рассказали о том, как районы готовятся к приему туристов и какие актуальные проблемы требуют скорейшего решения.

Асмат Цвижба, Sputnik

Сухум

По словам главы администрации Сухума Беслана Эшба, в столице работают 49 гостиниц, за которыми числится 1840 койко-мест. В городе функционируют семь туристических компаний и 55 объектов общепита.

Глава города отметил, что коммунальные службы активно готовятся к началу летнего турсезона – в парках и скверах проводятся работы по удалению порослей, рабочие косят газоны, устанавливаются новые лавочки. В уборке и вывозе мусора задействованы 24 машин, 550 контейнеров, планируется закупить еще 45 контейнеров. Ежедневно из Сухума вывозится около 600 тонн мусора.

По словам Эшба, много проблем в столице связано с водоснобжением. В день фиксируется от трех до пяти аварий.

"Проблемы существуют на насосных станциях в Келасуре и на двух станциях в Гумисте. В Келасуре испортился главный насос, который был без резерва, нам пришлось его заменить, он был закуплен за один миллион рублей, ожидаем поставку в ближайшее время. Покупка была оплачена из средств городского бюджета", - добавил он.

К началу курортного сезона в столице планируется изменить время работы общественного транспорта. С 1 июня троллейбусы будут работать до 22:00, автобусы до 20:00.

Поменяется и схема движения автомобилей на улицах. Улица Академика Марра станет односторонней, с улицы Ардзинба будет запрещен поворот налево на улицу Марра, по улице Званба будет разрешен только поворот налево с улицы Аиааира, планируется поменять схему движения на перекрестке улиц Ардзинба и Воронова – поворот налево, на улицу Воронова будет запрещен, закрывается движение с улицы Чочуа и Шотландская с выездом на Набережную Махаджиров, на улицу Читанава.

Коснулся глава администрации и темы эпидемиологической ситуации в столице. По его словам, Инфекционная больница Сухума, которая принимает больных с ковидом, загружена "под завязку", но через неделю ожидается поставка дополнительных 15 койко-мест.

Гагра

В Гагрском районе, по словам и.о. главы администрации Юрия Хагуш, тоже активно готовятся к наплыву гостей – очищают пляжи, ведут проверку морского дна, планируют укладку тротуарных зон, решают вопросы с выносной торговлей.

Хагуш сообщил, что на ремонт дорог в городской черте будет потрачено 13,5 миллионов рублей. Кроме того, был куплен новый мусороуборочный автомобиль и в ближайшее время планируется купить еще четыре. А еще в Гагре появится новая достопримечательность – колесо обозрения, высотой 55 метров.

По планам на первый квартал 2021 года, район должен был собрать 62 миллиона 600 тысяч рублей в виде налоговых отчислений, фактические поступления составили 90 миллионов 541 тысячу рублей.

Но есть и проблемы. По словам Хагуш, в летний период нагрузка на гагрскую больницу вырастает практически на 100 процентов , количество обращений может составлять от 70 до 100 человек, а сотрудников не хватает. Глава администрации обратился к министру здравоохранения с просьбой направить в районную больницу врачей из других городов для помощи в летний сезон.

Гудаута

Гудаутский район, по словам главы администрации Баграта Боджгуа, готов в сутки принять около пяти тысяч туристов. В городе активно ведут очистку пляжных территорий, курсанты МВД из Гудаутского района привлекаются к контролю за порядком на улицах, в Гудауте и Новом Афоне установили камеры видеонаблюдения в наиболее посещаемых местах.

Однако существует большая проблема с утилизацией мусора. Так как гудаутский мусорный полигон переполнен, приходится вывозить отходы в Гагрский район.

"На сегодня, ЖКХ Гудаусткого района имеет пять мусороуборочных машин. Данной техники не достаточно для вывоза мусора из сел. Проблемы и с отсутствием работников", - добавил Боджгуа.

Водоснабжение в Гудаутском районе можно оценить удовлетворительно, считает глава – были проведены ремонтные работы, планируется заменить внутренние водопроводные сети, чтобы обеспечить город водой круглосуточно. Остается проблемным вопрос канализации в районе. По словам Боджгуа, необходимо строительство основного очистного сооружения.

Готовятся к курортному сезону не только в районах. Начальник погранотряда СГБ Абхазии Рустам Латипов отметил, что на пункте пропуска "Псоу" проверка документов у лиц, следующих в Абхазию на экскурсию в составе группы, будет проходить без высадки пассажиров из транспорта.

Для транспорта всех представителей служб, представленных на пункте пропуска, была организована стоянка. Это исключает несанкционированное попадание в таможенную зону частного транспорта. Кроме того, была ликвидирована несанкционированная стоянка таксистов при выезде из КПП "Псоу" в Абхазию.

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