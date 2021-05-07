Более 50 случаев коронавируса выявлено в Абхазии за прошедшие сутки

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии выросло до 14795 . Выздоровели 13780 человек, 222 человека скончались.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 334 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

На сегодня в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находится 51 человек, у 45 диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткурчалской ЦРБ пять пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.