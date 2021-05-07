01:17 08 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR89.51
Поиск

Более 50 случаев коронавируса выявлено в Абхазии за прошедшие сутки

© Sputnik / Максим Захаров
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1295)
233 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/14/1031877025.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210507/1032372727/Bolee-50-sluchaev-koronavirusa-vyyavleno-v-Abkhazii-za-proshedshie-sutki.html

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии выросло до 14795 . Выздоровели 13780 человек, 222 человека скончались.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 334 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

На сегодня в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находится 51 человек, у 45 диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткурчалской ЦРБ пять пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1295)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пехота, механика, авиация: генеральная репетиция парада Победы в Москве
К 76-й годовщине Победы: как принимали ветеранов в Посольстве России в Абхазии
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться