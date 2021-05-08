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В Гале задержан подозреваемый по делу о покушении на столичное отделение милиции

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Преступление было совершено в начале марта, трое правонарушителей произвели выстрел в здание отделения милиции №1 Управления внутренних дел по Сухуму на улице Аргун в районе дома №4.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Сотрудники Галской милиции задержали в своем районе разыскиваемого по делу о покушении на отделение милиции в Сухуме Музу Мургвлиани. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Прокуратура Сухума возбудила дело против напавших на отделение милиции

Прокуратура Сухума 25 марта возбудила уголовное дело в отношении Музы Мургвлиани, 1987 года рождения, Гурама Анкваб,1987 года рождения и неустановленного следствием лица. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти и в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Преступление было совершено 7 марта 2021 года. По данным следствия, примерно в 03:30, Анкваб, Мургвлиани и неустановленное следствием лицо, вооруженные реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, произвели выстрел в здание отделения милиции №1 Управления внутренних дел по Сухуму на улице Аргун в районе дома №4.

Отмечается, что правонарушители действовали умышленно, зная, что в здании находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей. Но не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, пишет пресс-служба МВД, и скрылись с места происшествия.

Подозреваемые по данному уголовному делу были объявлены в розыск 13 апреля. Задержанный гражданин Мургвлиани водворен в ИВС. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Гурама Анкваб продолжаются.

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