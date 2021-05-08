Президенты Абхазии и России обменялись поздравлениями с Днем Победы в ВОВ

Абхазия принимала самое активное участие в борьбе против фашистской Германии, на фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 с половиной тысяч жителей республики и более 17 тысяч из них не вернулись домой.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Бжания.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!Праздник Великой Победы - 9 мая - один из главных праздников, одновременно один из самых трагичных и трогательных. В этот день мы отдаем дань памяти миллионам советских солдат, сложивших свои головы ради избавления человечества от фашизма. Память о них сохранится в наших сердцах и в сердцах будущих поколений. Эта общая Победа наших народов, наша общая история, которой мы гордимся", - сказал в своем поздравлении президент Абхазии.

Он также поздравил российских ветеранов Великой Отечественной войны, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

"Кто бы ни пытался переписывать историю, принизить роль 9 мая - День Победы остается всеми любимым, дорогим и Великим праздником. В этом во многом и Ваша личная заслуга", - отметил Бжания в адрес Путина и пожелал ему дальнейших успехов в служении Отечеству, а россиянам - мира и процветания.

Президент России в свою очередь также поздравил Бжания и весь народ Абхазии с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, сердечно поздравляю Вас и весь народ Абхазии с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот славный праздник символизирует мужество и патриотизм наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах и самоотверженны трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от нацизма", - говорится в частности в поздравительном тексте Владимир Путина в адрес президента Абхазии.

Глава России выразил уверенность в том, что традиции дружбы и взаимопомощи, закаленные в суровые военные годы, будут и впредь служить основой союзнических отношений между двумя странами. Он также передал ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, слова благодарности, пожелал им здоровья, благополучия и долголетия.

В Великой Отечественной войне участвовало более 55 тысяч жителей Абхазии, 17,5 тысяч из них не вернулись с фронта. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.