Экспорт, импорт и сальдо: о чем говорят показатели товарооборота в Абхазии

За первые четыре месяца 2021 года товарооборот Абхазии составил 9,7 миллиардов рублей, что на 1,9 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

О том, как меняются показатели товарооборота Абхазии, на какую сумму импортировали из страны оборудование для майнинга криптовалют, повлияла ли на импорт и экспорт пандемия коронавируса, а также, что обо всем этом думает экспертное сообщество, читайте в материале Sputnik.

Sputnik

Показатели товарооборота

По данным начальника управления таможенной статистики и анализа Государственного таможенного комитета Абхазии Асиды Квициния объем товарооборота республики с января по апрель включительно вырос на 26% в сравнении с показателями 2020 года. Общий объем товарооборота страны составил 9,7 миллиардов рублей за первые четыре месяца 2021 года.

"Товарооборот увеличился в текущем году, как за счет импорта, так и экспорта. Экспорт за четыре месяца увеличился за счет таких товаров, как металл, алкогольная продукция, текстильные изделия. Также в этом году вывезли оборудования для извлечения криптовалют на сумму 161 миллион рублей. Импорт в этом году увеличился, прежде всего, за счет продуктов питания, автотранспорта, медикаментов, различного оборудования и табачных изделий", - отметила она.

Квициния сравнивала показатели товарооборота Абхазии с периодом, когда страну еще не коснулась пандемия коронавируса, и экономическая ситуация была стабильнее. Несмотря на пандемию, товарооборот к маю 2021 года на 35% больше, чем это было в 2019 году. В денежном эквиваленте увеличение на 2,5 миллиарда рублей. При этом импорт увеличился на 51%, экспорт сократился на три процента.

По наблюдению специалиста, отрицательное сальдо, при котором объем импорта превышает экспорт, сохраняется в стране далеко не первый год. Больше всего в Абхазию из-за границы завозят продукты питания, бензин и дизельное топливо, медикаменты. Объем импорта в сравнение с 2020 годом вырос на 1,8 миллиарда рублей.

Сокращение объемов экспорта, считает Квициния, частично может быть связано со спадом реализации за рубежом рыбной продукции, так как в период пандемии добыча рыбы в акватории Абхазии производилась не в полном объеме.

Оценка эксперта

Экономист Центра социально-экономических исследований Амра Цушба в интервью радио Sputnik Абхазия поделилась мнением о том, что колебания в показателях по экспорту и импорту товаров наблюдались и ранее.

"Например, если посмотреть на показатели 2017 года, тогда экспорт снизился в сравнении с 2016 годом на два миллиарда рублей. То же самое было по импорту. То есть, никаких экстраординарных условий мы сейчас не наблюдаем. Вполне нормальный процесс, обусловленный различными внешними и внутренними факторами", - сказала Цушба.

Что касается структуры экспорта продукций из Абхазии, по словам специалиста, около 50% от общего объема на протяжении последних лет составляет алкоголь и продукты сельского хозяйства в первичной переработке.

"При этом доля готовых изделий в товарной структуре экспорта значительно низкая. Это говорит о том, что страна при экспорте первичной продукции лишается возможности производить большое количество разнообразных видов готовой продукции и реализации ее с большей для себя выгодой. Тем самым, формируется низкая добавленная стоимость, которая в принципе составляет национальный доход страны", - считает Цушба.

Она также выразила уверенность в том, что Абхазия сможет увеличить национальный доход лишь в случае, если удастся изменить отраслевой профиль экономики в сторону сфер, в которых производят продукцию с высокой добавленной стоимостью. В качестве примера она привела экспорт в Россию фруктов: если бы для продажи за границей фрукты бы перерабатывались, то стоимость такой продукции была бы больше, и при реализации этой продукции государство получало бы больше денег.

На сегодняшний день, подчеркнула Цушба, в Абхазии остро стоит вопрос о внедрении более современных технологий производства различных продукций, которые позволили бы переориентировать это направление. В стране также необходимо создать механизм государственного стимулирования экспорто- и импортозамещения, в числе которых налоговые льготы для экспортеров и долгосрочное льготное кредитование. В макроэкономике можно было бы рассмотреть использование части доходов от пошлин, механизма распределения кредитов, а также продумать возможность частного и государственного партнерства.

"Также, конечно же, нужно подумать об эффективном уровне защиты внутреннего рынка и отечественных производителей. Мы видим, что у нас практически не происходит импортозамещения и нарастает доля импорта. Наша внутренняя продукция не может конкурировать даже с дешевой импортной продукцией", - отметила экономист.

По оценке Цушба, более 30% структуры импорта занимает пищевая продукция – животного и растительного происхождения. Около 20% - минеральные продукты. Определенную долю также занимают зерновые продукции.

В 2015 году в Абхазии вступил в действие закон о налоге на добавленную стоимость, который в народе называют "ввозным НДС". Экономист отметила, что в разработке этого закона не принимало участие научное и предпринимательское сообщества страны, и он очень быстро вступил в силу. Несмотря на то, что НДС должен выполнять регулирующую функцию и быть инструментом протекционистской политики, в условиях кризисной экономики, по мнению эксперта, этого не происходит.