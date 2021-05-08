Абитуриенты из Абхазии сдадут вступительные экзамены в СПбГЛТУ после майских праздников

Абитуриенты из Абхазии и представители абхазо-абазинской диаспоры со всего мира смогут поступить в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет (СПбГЛТУ) на бесплатной основе по договоренности с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Бадри Есиава. У абитуриентов из Абхазии примут вступительные экзамены в Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет после майских праздников, рассказала Sputnik глава приемной комиссии СПбГЛТУ Елена Богатова.

"Точное количество, желающих поступить в наш вуз из Абхазии, пока неизвестно, но в ВААК сказали, что их много. Предварительные вступительные экзамены для студентов из республики мы назначили на более ранние сроки. Я приезжаю 10 мая и уже с 11, думаю, мы можем начать принимать экзамены вместе с коллегами из Абхазского Госуниверситета. Насколько мне известно, экзамены пройдут там", - уточнила Богатова.

Места для потенциальных студентов из Абхазии в российском вузе не ограничены, сказала Богатова и добавила, что в нынешнем году в университете предусмотрено около 600 бюджетных мест. Количество дней, во время которых в Сухуме будут принимать экзамены, будет зависеть от количества абитуриентов. Планируют уложиться в 1-2 дня.

Абитуриенты смогут выбрать специальность из 21 направления в очной и заочной формах. Как показывает практика, самые востребованные из них - это ландшафтная архитектура, информационные системы и технологии, технологические машины и оборудования, управление в технических системах, дизайн, техносферная безопасность.

"Все зависит от них. Если ребята хорошо сдадут вступительные экзамены, то мы возьмем их всех. У нас 21 направление бакалавриата и для поступления по каждой из специальностей разные экзамены. Русский язык и математика обязательны на все. При поступлении на специальности, связанные с экологией, нужно сдать в качестве третьего предмета либо биологию, либо географию. Технические направления – либо информатика, либо физика", - уточнила она.

В случае успешной сдачи экзаменов студенты будут учиться в этом университете бесплатно. Для этого им нужно набрать более 70 из 100 баллов по каждому предмету. Прием документов начнется с 20 июня и завершится в конце июля. Для поступления нужны паспорт, документ об образовании, шесть фотографий 3х4.

Для тех, кто по разным причинам не сможет сдать экзамены в Сухуме, предусмотрена возможность приема экзамена дистанционно через сервис официального сайта Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета "электронная приемная комиссия".

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет – один из старейших лесных вузов в мире. По рассказу Богатовой, он был основан приказов Императора Александра I и в 2021 году ему исполнится 218 лет, что позволяет этому учебному заведению занимать пятую строчку в списке старейших вузов России.

Богатова также отметила, что в университете практико-ориентированное обучение. То есть, студенты получают не только знания, но и проходят практику на предприятиях в зависимости от того, на кого они учатся.

"Помимо этого, классическое университетское образование у нас всегда сочетается с очень хорошей атмосферой. У нас более трех тысяч студентов на очном отделении и 15% из них из иностранных государств. Есть своя секция для иностранных студентов, где они проводят различные праздники, работает программа культурного обмена, в первые месяцы обучения мы их знакомим с Санкт-Петербургом в рамках экскурсий, встреч и поездок. Кстати говоря, двое из наших студентов из Абхазии. Они учатся по специальности "ландшафтная архитектура" и на "землеустройство и кадастр", - поделилась Богатова.

Договор между конгрессом и СПбЛТГУ был подписан в ноябре 2020 года. Согласно документу, Всемирный абхазо-абазинский конгресс окажет содействие абитуриентам из Абхазии и представителям абхазо-абазинской диаспоры в поступлении на бесплатной основе в университет.

Абитуриенты из Абхазии, которые хотели бы поступить в СПбЛТГУ, за подробной информацией о льготах при поступлении могут обратиться в Санкт-Петербургский офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса по адресу электронной почты: info.spb@abaza.org, либо по телефону: +7 812 514 88 55.