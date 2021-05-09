СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Бессмертный полк" состоялась в Сухуме 9 мая. Шествие началось у площади Свободы к 10:15.

Несмотря на дождь, в акции приняли участие более 40 человек с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Все, присутствовавшие были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию.

Среди участников была и жительница Сухума Анна Положинская, которая пришла почтить память своего деда Андрея Положинского.

В 1941 году мужчина был призван в ряды советской армии и в этом же году попал в плен и до сих пор числится в рядах без вести пропавших. По словам Анны, он был военным техником, больше ничего девушка о нем не знает.

"Бабушка очень ждала его, папе было всего четыре года, единственное, что он помнит, как отец пришел и взял его на руки. Больше они его не видели", - сказала Анна.

Девушка принимает участие в акции во второй раз.

"Несмотря на плохую погоду, я с сыном пришла и в этот раз. Это наша память и мы должны ее чтить", - добавила она.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что то, что люди собрались, несмотря на плохую погоду, показывает стремление поддержать историческую память.

"Для Абхазии всегда было характерно бережное отношение к исторической памяти. Тем более, что много выходцев не вернулись из войны", - добавил он.

Шествие завершилось у памятника Неизвестному солдату, где проходило возложение цветов. Участники акции присоединяться к Параду Победы, который состоится после возложения.

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне к памятнику пришли глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, глава Сухума Беслан Эшба, а также военнослужащие, представители ведомств и жители столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Парад победы в Сухуме

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.