Парад Победы прошел в Абхазии

Всего в Параде Победы 9 мая приняли участие 607 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии и Минобороны республики.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парад в честь дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся у памятника Неизвестному солдату в Сухуме 9 мая.

Мероприятие проходило по плану, несмотря на плохую погоду и дождь.

В параде участвовали военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии и Минобороны республики. Всего - 607 военнослужащих и 17 парадных расчетов, а также военный оркестр седьмой российской военной базы.

В составе пеших колонн выступили авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России в республике, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.

На параде прозвучал гимн России, после чего в первой колонне был вынесен государственный флаг Абхазии и знамя Минобороны республики.

Командовал парадом первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, принял парад министр обороны Владимир Ануа.

У памятника Неизвестному солдату также организовали полевую кухню.