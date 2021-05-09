16:05 09 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR89.51
Поиск

Парад Победы прошел в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
75641
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/09/1032379076.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210509/1032379014/Parad-Pobedy-proshel-v-Abkhazii-.html

Всего в Параде Победы 9 мая приняли участие 607 военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии и Минобороны республики.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Парад в честь дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся у памятника Неизвестному солдату в Сухуме 9 мая.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Акция "Бессмертный полк" состоялась в Сухуме

Мероприятие проходило по плану, несмотря на плохую погоду и дождь.

В параде участвовали военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии и Минобороны республики. Всего - 607 военнослужащих и 17 парадных расчетов, а также военный оркестр седьмой российской военной базы.

В составе пеших колонн выступили авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России в республике, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.

На параде прозвучал гимн России, после чего в первой колонне был вынесен государственный флаг Абхазии и знамя Минобороны республики.

Командовал парадом первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, принял парад министр обороны Владимир Ануа.

У памятника Неизвестному солдату также организовали полевую кухню. 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Великая Отечественная война в объективе знаменитых фоторепортеров
Путин выступил на Параде Победы в Москве
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться