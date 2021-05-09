Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Гудауте

В Гудаутском районе в живых остался лишь один ветеран Великой Отечественной войны - Рубен Керапян из села Приморское.

ГУДАУТА, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Торжественный митинг в память о погибших солдатах в Великой Отечественной войне прошел в Гудауте 9 мая, передает корреспондент Sputnik.

Руководство района, госслужащие, депутаты районного собрания, абхазские и российские военнослужащие, общественность возложили цветы к установленному по Проспекту Героев мемориалу в честь павших в 1941-1945 годах.

Несмотря на ливень, на митинг пришло более ста человек. Они пешком прошли от центра города до памятника. Проспект был перекрыт с двух сторон милицейскими автомобилями. До начала официальной церемонии звучали песни военных лет, но за несколько минут до открытия митинга выключили свет. Выступающим пришлось обойтись без микрофона.

Торжественный митинг открыл заместитель военного комиссара Гудаутского района Роман Цугба, который в своей речи отметил, что со дня окончания той войны успело смениться несколько поколений, но герои за более чем семь десятилетий не были забыты.

"Выстраданный потерями и утратами День Победы останется для нас символом гордости за тех, кто в самой тяжелой и кровопролитной войне отстоял свободу и независимость. Абхазский народ вместе со всеми народами поднялся на беспощадную борьбу. Из Гудаутского района ушло на фронт более семи тысяч юношей и девушек. Не вернулось около четырех тысяч человек. Мы склоняем головы перед ними и перед ветеранами, которые не дожили до этого дня", - сказал Цугба и попросил присутствующих почтить память усопших минутой молчания.

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Военный комиссар Гудаутского района, полковник Замир Чкок с сожалением отметил, что в Абхазии нет семьи, которой бы не коснулась та война. К 76-й годовщине Победы из ветеранов района в живых остался лишь один – Рубен Керапян, который на праздничном событии не присутствовал. По неподтвержденной информации, он живет у родственников в России.

Ариана Капба пришла на митинг с фотографией своего дедушки Дорофея Капба, который прошел Великую Отечественную войну.

"Дедушка умер в прошлом году. Он был очень добрым, помогал людям. Он был жрецом аныха (святилище - абх.). Я очень благодарна ему за то, что он был одним из тех, кто принес нам всем победу", - сказала Капба.

© Sputnik / Бадри Есиава Торжественный митинг, посвящённый 76-летию Победы в ВОВ в Гудауте

По завершении праздничного митинга военнослужащие российской седьмой военной базы угостили всех желающих горячим чаем и гречневой кашей.