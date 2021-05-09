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Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Гудауте

© Sputnik / Бадри Есиава
В Абхазии
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В Гудаутском районе в живых остался лишь один ветеран Великой Отечественной войны - Рубен Керапян из села Приморское.

ГУДАУТА, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Торжественный митинг в память о погибших солдатах в Великой Отечественной войне прошел в Гудауте 9 мая, передает корреспондент Sputnik.

Руководство района, госслужащие, депутаты районного собрания, абхазские и российские военнослужащие, общественность возложили цветы к установленному по Проспекту Героев мемориалу в честь павших в 1941-1945 годах.

Несмотря на ливень, на митинг пришло более ста человек. Они пешком прошли от центра города до памятника. Проспект был перекрыт с двух сторон милицейскими автомобилями. До начала официальной церемонии звучали песни военных лет, но за несколько минут до открытия митинга выключили свет. Выступающим пришлось обойтись без микрофона.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Парад Победы прошел в Абхазии

Торжественный митинг открыл заместитель военного комиссара Гудаутского района Роман Цугба, который в своей речи отметил, что со дня окончания той войны успело смениться несколько поколений, но герои за более чем семь десятилетий не были забыты.

"Выстраданный потерями и утратами День Победы останется для нас символом гордости за тех, кто в самой тяжелой и кровопролитной войне отстоял свободу и независимость. Абхазский народ вместе со всеми народами поднялся на беспощадную борьбу. Из Гудаутского района ушло на фронт более семи тысяч юношей и девушек. Не вернулось около четырех тысяч человек. Мы склоняем головы перед ними и перед ветеранами, которые не дожили до этого дня", - сказал Цугба и попросил присутствующих почтить память усопших минутой молчания.

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В дождь и без света: память погибших в Великой войне почтили в Гудауте

Военный комиссар Гудаутского района, полковник Замир Чкок с сожалением отметил, что в Абхазии нет семьи, которой бы не коснулась та война. К 76-й годовщине Победы из ветеранов района в живых остался лишь один – Рубен Керапян, который на праздничном событии не присутствовал. По неподтвержденной информации, он живет у родственников в России.

Ариана Капба пришла на митинг с фотографией своего дедушки Дорофея Капба, который прошел Великую Отечественную войну.

"Дедушка умер в прошлом году. Он был очень добрым, помогал людям. Он был жрецом аныха (святилище - абх.). Я очень благодарна ему за то, что он был одним из тех, кто принес нам всем победу", - сказала Капба. 

© Sputnik / Бадри Есиава
Торжественный митинг, посвящённый 76-летию Победы в ВОВ в Гудауте

По завершении праздничного митинга военнослужащие российской седьмой военной базы угостили всех желающих горячим чаем и гречневой кашей.

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