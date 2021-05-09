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Обвиняемого по делу об убийстве мужчины в селе Анхуа освободили в зале суда

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Тело 65-летнего жителя Нового Афона Тимура Ахба нашли на проселочной дороге в селе Анхуа Гудаутского района 5 января.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Сухумский городской суд не признал доказанным вину Романа Аргун в совершении убийства Тимура Ахба, тело которого было найдено в селе Анхуа Гудаутского района 5 января. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд также не признал доказанным вину Аргун в попытке незаконно пересечь госграницу Абхазии по реке Ингур.

Подсудимого оправдали по подозрению в этих преступлениях, но признали виновным в незаконных приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако Роман Аргун был освобожден от наказания с учетом акта амнистии "Об объявлении амнистии в ознаменование двадцать седьмой годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года".

Уголовное дело по факту убийства Тимура Ахба возвращено генеральному прокурору для организации расследования и установления лица, совершившего преступление.

Ахба был убит из огнестрельного оружия неустановленного образца выстрелом в область головы в период времени с 21:00 до 22:00 5 января этого года.

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