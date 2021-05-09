Единовременные выплаты получили в Абхазии ветераны Великой Отечественной

В Великой Отечественной войне воевали более 55 с половиной тысяч жителей Абхазии. 22 человека удостоены звания Героя Советского Союза.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik. Правительство Абхазии выплатило по 30 тысяч рублей 21 ветерану Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в пресс-службе Кабинета министров республики.

Члены Кабинета министров лично посетили 15 участников Великой Отечественной войны и, помимо выплат, преподнесли им памятные подарки и праздничные открытки.

Ветеранов навестили министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Кристина Озган, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр туризма Теймураз Хишба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, министр финансов Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа.

Президент Абхазии Аслан Бжания утром 9 Мая лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кутарба с 76-летием Победы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Ветерану 95 лет, он награжден медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией", у него 11 детей, 23 внука и 18 правнуков. Борис Кутарба обратился к Бжания с просьбой починить крышу дома, президент пообещал выполнить просьбу.

Президент Аслан Бжания утром 9 Мая поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кутарба с 75-летием Победы и вручил денежный подарок. © Foto / пресс - служба Президента РА

Президент Аслан Бжания утром 9 Мая поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кутарба с 75-летием Победы и вручил денежный подарок. © Foto / пресс - служба Президента РА 1 / 2 © Foto / пресс - служба Президента РА Президент Аслан Бжания утром 9 Мая поздравил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кутарба с 75-летием Победы и вручил денежный подарок.

На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 с половиной тысяч жителей республики и 17 тысяч из них не вернулись домой. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.