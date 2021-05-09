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Погода

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (87)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210509/1032381691/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-10-maya.html

Погоду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния холодного антициклона с севера.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. В понедельник 10 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь и туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С,  днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды от +14°С до +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (87)

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