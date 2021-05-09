Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 10 мая

Погоду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния холодного антициклона с севера.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. В понедельник 10 мая в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь и туман, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +11°С до +16°С.

Температура морской воды от +14°С до +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.