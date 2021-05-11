В деловом форуме "Visit Apsny" участвуют эксперты из Абхазии и России, которые обсудят туристическую привлекательность республики, гостеприимство как один из факторов имиджа страны, методы обучения и подбора персонала, а также вопросы гастрономического туризма.

ГАГРА, 11 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Третий Международный деловой форум "Visit Apsny" открылся в Гагре во вторник 11 мая, передает с места корреспондент Sputnik.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина, модератор форума, в приветственной речи отметила, что третий по счету форум был запланирован на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен и проходит в узком формате без традиционных выставок и фестиваля "Цветение мимозы".

Основная тема форума - туризм как импульс развития сельского и фермерского хозяйства. Замминистра сельского хозяйства Абхазии Дмитрий Хагуш поздравил всех присутствующих с началом турсезона и отметил, что форум этот впервые представлен в таком широком дискуссионном формате. Что касается основной повестки дня, Хагуш уверен, что подобный вид туризма будет способствовать в том числе развитию международных отношений, так как гости страны, посетившие сельскую местность, лучше узнают культуру и традиции абхазского народа.

Председатель Госкомитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Галуст Трапизонян считает, что курортный сезон в Абхазии непременно состоится, и в 2021 году будет много гостей, которым будет необходимо обеспечить комфорт и безопасность во избежание отравлений и других неприятностей, с которыми они могут столкнуться. Он подчеркнул, что Госкомитет намерен сделать все для того, чтобы избежать подобных случаев.

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава обратила внимание на то, как в стране прошли майские праздники. По ее словам, заполняемость отелей и гостиниц республики в этот период была высокой, что говорит об успешном начале курортного сезона.

Мерцхулава также выразила уверенность в том, что государству необходимо сделать упор на развитие туризма в первую очередь в восточной части Абхазии, которая считается депрессивным районом страны. При этом там расположена основная часть производственных объектов, и руководство Абхазии должно быть заинтересовано в реализации этой задачи.

Эксперт Научно-экспертного совета Госдумы России Елена Чурина не бывала в Абхазии в советский период и ей не знакомо, какой была республика в период расцвета. Впервые она посетила страну уже после Отечественной войны народа Абхазии, которая к тому времени успела пережить экономическую блокаду. Чурина считает, что туризм и сельское хозяйство смогут выправить ситуацию и решить многие экономические проблемы.

Руководитель "Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии" Денис Соломко поделился наблюдениями о том, что в последние годы становится больше примеров, когда россияне переезжают в Абхазию и занимаются сельским хозяйство. Это, уверен он, приятное и новое веяние в жизни страны.

Деловой форум "Visit Apsny" впервые прошел в Абхазии в 2018 году. Организатором форума выступил "Абхазский союз туризма" в партнерстве с "Ассоциацией сельхозпроизводителей Абхазии", туристическими компаниями "Ацетук тревел" и "Vsit Abkhazia". Информационным партнером выступило Информационное агентство Sputnik Абхазия.