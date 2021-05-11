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Бжания выразил соболезнования Путину и Минниханову в связи с трагедией в Казани

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Во вторник 11 мая 19-летний студент открыл огонь в Казанской школе № 175, в результате чего погибли девять человек, семь из которых - дети.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с гибелью людей в школе в Казани 11 мая.

© Foto / Пресс-служба НАК
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"От имени народа Абхазии выражаю искренние соболезнования Вам, народу братской России в связи с трагедией, произошедшей в Казани, где от рук преступников погибли дети. Эта страшная новость потрясла всех жителей Абхазии. Никто не имеет права посягать на самое святое - на жизни наших детей", - говорится в тексте соболезнования, адресованном Путину.

Президент Абхазии также передал соболезнования родным и близким, потерявшим своих детей, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Аслан Бжания также выразил сочувствие и поддержку в адрес главы Татарстана, он отметил, что решительно осуждает это варварское преступление.

Во вторник 11 мая 19-летний студент открыл огонь в Казанской школе № 175, в результате чего погибли девять человек, семь из которых - дети. Атаковавший был задержан. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

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