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Вакцинация от коронавируса начнется в Абхазии 12 мая

© Sputnik / Густаво Вальенте
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1298)
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Sputnik Абхазия
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На прошлой неделе Минздрав Абхазии организовал тренинги для медиков по обучению основам проведения профилактической прививки от коронавируса.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Вакцинация жителей Абхазии от COVID-19 препаратом "Спутник V" начнется 12 мая, сообщил в эфире радио Sputnik Абхазия заместитель главы Минздрава республики Вахтанг Вардания.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 6,5 тысячи доз прибыла в Абхазию 30 апреля.

"Помещения для вакцинации подготовлены во всех районах Абхазии на базе центральных районных больниц, вакцинация начнется завтра", - заявил Вардания.

Он добавил, что в Сухуме открыты три пункта для проведения вакцинации, где первым делом будут привиты медицинские работники, а следом представители профессий, входящих в группу повышенного риска: педагоги, социальные работники, правоохранители, а затем уже обычные граждане.

© Sputnik / Валерий Мельников
Медики Абхазии проходят тренинг по проведению вакцинации от COVID-19

По оценке замминистра здравоохранения, жители Абхазии пока не проявляют большой активности в том, чтобы записаться на прививку, но в то же время есть те, кто ее очень ждал.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 14 834. Выздоровели 13 823 человека.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составляет 97,6 процента.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1298)

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