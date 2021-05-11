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Тамаз Цахнакия освобожден от должности министра здравоохранения Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210511/1032395583/Tamaz-Tsakhnakiya-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-zdravookhraneniya-Abkhazii.html

Тамаз Цахнакия занимал должность министра здравоохранения Абхазии с июня 2017 года.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Тамаз Цахнакия освобожден от должности министра здравоохранения республики согласно поданному заявлению, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этим же указом на должность министра здравоохранения Абхазии назначен Эдуард Бутба.

Тамаз Цахнакия занимал должность министра здравоохранения с июня 2017 года, он сменил на этом посту Андзора Гоова.

Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия в 2011 года был назначен первым заместителем министра здравоохранения Абхазии, в феврале 2017 года перешел на должность главного врача Республиканской больницы.

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