Тамаз Цахнакия освобожден от должности министра здравоохранения Абхазии

Тамаз Цахнакия занимал должность министра здравоохранения Абхазии с июня 2017 года.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Указом президента Абхазии Аслана Бжания Тамаз Цахнакия освобожден от должности министра здравоохранения республики согласно поданному заявлению, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Этим же указом на должность министра здравоохранения Абхазии назначен Эдуард Бутба.

Тамаз Цахнакия занимал должность министра здравоохранения с июня 2017 года, он сменил на этом посту Андзора Гоова.

Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия в 2011 года был назначен первым заместителем министра здравоохранения Абхазии, в феврале 2017 года перешел на должность главного врача Республиканской больницы.