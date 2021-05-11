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Тамаз Цахнакия награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сегодня Тамаз Цахнакия покинул пост министра здравоохранения Абхазии по собственному желанию после четырех лет работы.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил министра здравоохранения Тамаза Цахнакия за проделанную работу и наградил его орденом "Ахьдз-Апша" III степени, сообщается на сайте главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Тамаз Цахнакия освобожден от должности министра здравоохранения Абхазии

"Руководством принято решение наградить вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. На этом жизнь не заканчивается. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с вами в другом качестве. Спасибо вам за ваш труд в непростое для нас всех время", - сказал Бжания.

Тамаз Цахнакия награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм, вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из указа президента.

В свою очередь Цахнакия поблагодарил Бжания за оказанную честь и за оценку проделанной работы.

"Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под вашим руководством", - сказал Цахнакия и выразил уверенность, что работа будет продолжена и все будет хорошо.

Тамаз Цахнакия занимал должность министра здравоохранения с июня 2017 года, он сменил на этом посту Андзора Гоова.

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