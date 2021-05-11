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Джансух Нанба назначен министром по налогам и сборам Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210511/1032395920/Dzhansukh-Nanba-naznachen-ministrom-po-nalogam-i-sboram-Abkhazii.html

Джансух Нанба работал заместителем руководителя Администрации президента Абхазии с 12 мая 2020 года.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Джансух Нанба возглавил Министерство по налогам и сборам, сообщается на сайте президента Абхазии.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал сегодня указ об освобождении Джансуха Нанба от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Абхазия в связи с переводом на другую работу.

Следующим указом глава государства назначил его министром по налогам и сборам Абхазии.

Ранее Джансух Нанба занимал должность вице-премьера, министра финансов. Он был назначен на этот пост в 2018 году. 

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