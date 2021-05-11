Движение транспорта будет ограничено на одной из улиц Сухума 12 мая

Завтра в столице Абхазии будет ограничено транспортное движение в связи с проведением коммуникаций на одной из улиц.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. В среду 12 мая в Сухуме будет ограничено транспортное движение по улице генерала Дбар, сообщается на сайте столичной администрации.

Ограничение движения транспорта, в том числе и троллейбусов, связано с прокладкой нового водопровода по Инвестиционной программе и начнет действовать с 9:00.

Движение будет перекрыто на перекрестках от улицы Дзидзария до улицы Бубновой, отмечается в сообщении.