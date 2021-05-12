Значительная часть Сухума останется без подачи питьевой воды в среду 12 мая

В столице Абхазии 12 мая будут перебои с водой из-за прорыва водовода и установки нового насоса.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. В связи с прорывом водовода на улицах Лакоба и Инал-ипа в Сухуме 12 мая до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды в Старом поселке, на улице Адыгейская, в центральной и наг­орной частях города и ВИЭМе, сообщает столичный "Водоканал".

Кроме того, сообщается, что в связи с установкой нового насоса на насосной станции № 3 будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 до 20:00 в следующих районах города: Синоп, Турбаза, улица Комсомольская, улица Братьев Зантария (Батумская), улица Чанба.