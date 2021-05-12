Российские зенитчики поразили беспилотники над акваторией Черного моря

Учения прошли на прибрежном полигоне Нагвалоу с участием более 200 военнослужащих ЮВО в Абхазии.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии провели учения по управлению огнем, в ходе которых поразили разведывательные беспилотники условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

В качестве воздушных средств условного противника применялись современные летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". Цели поражали электронным пуском ракет.

Для осуществления задания военнослужащие привели технику из походного положения в боевое, заняли и замаскировали стартовые позиции, организовали системы связи и управления. Затем выполнили разведку, захват, сопровождение и уничтожение беспилотников над акваторией Черного моря.

Всего в учении по управлению огнем на прибрежном полигоне Нагвалоу приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 40 единиц военной техники соединения, в том числе зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".