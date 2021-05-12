14:29 12 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.04
  • EUR89.85
Поиск

В Гулрыпшском районном суде началось заседание по делу Ахры Авидзба

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание Ахры Авидзба (38)
152102
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/0c/1032399707.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210512/1032399742/V-Gulrypshskom-rayonnom-sude-nachalsya-sud-po-delu-Akhry-Avidzba.html

Бывший помощник президента Абхазии и Герой ДНР Ахра Авидзба и его охранники были задержаны в Сухуме по подозрению в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. В Гулрыпшском районном суде начался суд по делу Ахры Авидзба и его соратников, которые обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.

Суд проходит под председательством судьи Гулрыпшского районного суда Игоря Агумава.

Перед началом суда у входа в здание собрались родственники Авидзба, которых впускали по очереди.

Обвиняемых Ахру Авидзба, Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу привели в наручниках.

Здание и зал суда охраняются сотрудниками МВД и спецназом.

Дело Ахры Авидзба было передано в Гулрыпшский районный суд по приказу Верховного суда, так как сроки полномочия судей Сухумского горсуда, где должно было разбираться дело, истекли.

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (38)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мавзолей шейха Сефи ад-Дина: один из лучших образцов исламской архитектуры средних веков
12 мая в Татарстане объявлен днем траура
Туризм в Абхазии: цены и динамика развития
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться