В Гулрыпшском районном суде началось заседание по делу Ахры Авидзба

Бывший помощник президента Абхазии и Герой ДНР Ахра Авидзба и его охранники были задержаны в Сухуме по подозрению в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. В Гулрыпшском районном суде начался суд по делу Ахры Авидзба и его соратников, которые обвиняются в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия.

Суд проходит под председательством судьи Гулрыпшского районного суда Игоря Агумава.

Перед началом суда у входа в здание собрались родственники Авидзба, которых впускали по очереди.

Обвиняемых Ахру Авидзба, Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу привели в наручниках.

Здание и зал суда охраняются сотрудниками МВД и спецназом.

Дело Ахры Авидзба было передано в Гулрыпшский районный суд по приказу Верховного суда, так как сроки полномочия судей Сухумского горсуда, где должно было разбираться дело, истекли.