Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения для Ахры Авидзба

В среду 12 мая в Гулрыпшском районном суде проходит заседание по делу бывшего помощника президента Абхазии и героя ДНР Ахры Авидзба, задержанного по обвинению в незаконном хранении оружия в сговоре с охранниками.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая ходатайствовала об изменении меры пресечения для ее подзащитного на домашний арест, так как, по ее словам, отсутствуют законные основания для содержания под стражей Авидзба, и у него есть проблемы со здоровьем.

Сам подсудимый заявил, что скрываться от правосудия не намерен.

"Говорить о том, что мы можем скрыться, - это из области фантастики. Мне утром и вечером делают по пять флаконов капельницы. Мне нужно подправить здоровье", - сказал Авидзба.

Сторона гособвинения в лице Генпрокуратуры выступила против удовлетворения ходатайства Габилая. По мнению прокуратуры, в материалах дела отсутствует медицинская справка о состоянии здоровья Авидзба. Кроме того, находясь на свободе, он может оказать влияние на еще не допрошенных свидетелей. На эту реплику Авидзба отметил, что все свидетели - сотрудники силовых органов, и оказать на них давление он не сможет.

"Мне не нужны лишние приписки о том, что я кому-то мешал", - добавил он.

Суд удалился в совещательную комнату до 17:00.