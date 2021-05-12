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Сухум готов принять семьи пострадавших в трагедии в Казани

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Вооруженное нападение на гимназию № 175 в столице Татарстана унесло жизни девяти человек, семь из которых дети.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Сухум готов принять семьи пострадавших в трагедии в Казани, сообщается на сайте столичной администрации.

В Казани 11 мая 19-летний студент колледжа открыл стрельбу в школе, в результате которой погибли девять человек, в том числе семь учеников. Сегодня в Татарстане день траура по погибшим.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба направил письмо мэру Казани Ильсуру Метишину, в котором выразил готовность Сухума принять семьи, пострадавшие в результате стрельбы.

"Город Сухум готов принять в своих объектах размещения семьи пострадавших в случившейся в Казани трагедии для восстановления здоровья на безвозмездной основе. Считаем, что это будет нашим небольшим вкладом в поддержку пострадавших", - говорится в письме.

Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом, направленным против детей.

 

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