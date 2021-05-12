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В Гулрыпше найден подросток, пропавший накануне

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Вечером 11 мая пятнадцатилетний мальчик приехал на маршрутке в родной поселок Агудзеру, но дома не появился, обеспокоенные родители обратились в милицию.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Сотрудники Гулрыпшской милиции нашли пропавшего накануне мальчика, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Речь идет об Айнаре Кацаба, 2006 года рождения. Как следует из сообщения, вечером 11 мая мальчика отправили из села Багмаран на маршрутке домой в Агудзеру. Однако дома он не появился, и обеспокоенные родственники обратились за помощью в районный отдел внутренних дел.

Айнар был найден 12 мая в Гулрыпше на чердаке в доме дедушки.

Обстоятельства произошедшего будут выяснять инспектора службы по делам несовершеннолетних Гулрыпшского РОВД.

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