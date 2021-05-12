Проблемы с водой и электричеством: почему детсад в Очамчыре еще не заработал

Строительство детского сада началось в июле 2017 года, изначально планировалось, что объект, рассчитанный на 80-100 мест, будет сдан в 2019 году.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вице-премьер правительства Абхазии Кристина Озган провела инспекционную поездку в Очамчыру, где побывала в детском саду, построенном по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии, и узнала о существующих проблемах на объекте.

Озган рассказала, что объект должен был быть сдан в 2019 году, но не был принят в эксплуатацию администрацией района и Министерством образования. Позже администрация района расценила объект опасным для эксплуатации, так как на несущих балках в подвальном помещении образовались трещины.

"Мы посещали этот объект в прошлом году, администрация района обращалась к главе государства с тем, что объект не может быть передан в эксплуатацию", - отметила вице-премьер.

Она добавила, что по поручению президента в Министерстве экономики создали рабочую группу в которую вошли: государственный заказчик – Управление капитального строительства, а также Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, генеральный подрядчик, Министерство просвещения и администрация района.

"Рабочая группа выезжала непосредственно на место, сюда, произвела детальный осмотр объекта, сформировала список проблемных вопросов, который состоял из 18 позиций. Основной и главной проблемой был тот факт, что действительно на несущих балках были трещины, в процессе экспертизы было выяснено, что там были нарушены нормы", - подчеркнула министр.

После чего были даны указания по укреплению несущих конструкций здания и составления расчетов.

"В течение 2020 года были проведены работы по усилению конструкции. Работы были приняты в установленном порядке. Сейчас поступило повторное обращение администрации района в адрес главы государства, соответственно, по поручению президента и правительства мы решили еще раз убедиться в том, какие работы были произведены на объекте, какие результаты достигнуты и какие вопросы не нашли своего решения", - заметила Озган.

На данный момент остается неразрешенным вопрос водоснабжения, сказала министр экономики. По ее словам, в проекте не было предусмотрено накопителя. Вопросами поставок оборудования и инвентаря занималось Министерство просвещения, комплекс обязательств не был выполнен полноценно, разница составила порядка 70 тысяч рублей, сказала Озган.

Также, продолжила вице-премьер, необходимо провести ревизию приборов, освещающих помещение внутри здания, так как есть проблемы в отдельных участках.

"Есть поручение генеральному подрядчику разобраться с данным вопросом. И то, что не находится в зоне ответственности подрядчика – это внешний периметр объекта, здесь несоответствующие подъездные пути, будем обращаться к правительству для того, чтобы ряд вопросов решить дополнительно", - сказала она.

Кроме того, необходимо убрать строительный мусор, который скопился в результате работ, заметила Кристина Озган.

"В целом, по мнению всех участников сегодняшней выездной инспекции объект требует эксплуатации, в принципе он готов к эксплуатации. Надо понимать, что климат у нас влажный, и если объект не будет эксплуатироваться, то он может очень быстро портиться и приходить в негодность", - подчеркнула министр.

По ее словам, все недостатки будут устранены в ближайшее время, и детский сад будет работать.