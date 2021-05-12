Гагра на "пике": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Согласно данным МВД Абхазии, в апреле 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 7451 протокол за различные нарушения ПДД, что на семь процентов меньше, чем в марте.

В апреле сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 330 водителей за езду в нетрезвом состоянии. Это на 102 протокола меньше в сравнении с показателями в марте, когда был побит абсолютный рекорд по количеству выявленных подобных нарушений за весь период анализа статистики МВД Информагентством Sputnik Абхазия с 2018 года.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за апрель

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И снова столица Абхазии уступила. В последние месяцы это становится нормой. То Гудаута с Очамчырой вырываются вперед, а в этот раз "золото" забрал Гагрский район, где в апреле штрафным санкциям за езду подшофе подверглись 67 автолюбителей. Столица республики уступила на три пункта. Гудаута взяла "бронзу", в чем ей "помогли" 57 нетрезвых водителей.

Список замыкают Ткуарчалский и Сухумский районы, где в апреле было по 12 выявленных случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, но это, как гласит статистика за прошлые месяцы, для этих районов страны высокие показатели. Обычно там "попадалось" меньше выпивших автомобилистов.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за апрель

В возрастной категории снова лидируют водители старше 50 лет. Это уже стало некой "традицией". Старшее поколение явно не хочет "уступать" молодым и, возможно, пытается "доказать", что есть еще порох в пороховнице. Водители в возрасте от 30 до 35 лет "наступают им на пятки". В апреле их разделили всего два протокола за "пьянку".

На третьем месте в этой категории расположились автолюбители "навеселе" в возрасте от 35 до 40 лет - в апреле был оштрафован 61 человек. Месяцем ранее они занимали вторую строчку нашего "рейтинга". Прилежнее всех оказались водители в возрасте от 18 до 20 лет – один человек. Несовершеннолетних нетрезвых автолюбителей в апреле не было.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за апрель

Самый молодой нарушитель в минувшем месяце "повзрослел" на два года в сравнении с итогами марта, когда минимальный возрастной рубеж был зафиксирован на 18 годах. А самый старший "помолодел" на девять лет – ему в апреле было 70.

Сугубо мужскую "компанию" в апреле разбавила одна представительница прекрасной половины человечества в возрасте 47 лет из Гагры.

Наиболее спокойный день в "хмельном" календаре выдался 5 апреля, когда "перехитрить" алкотестер не удалось трем нетрезвым водителям. Больше всего штрафов выписали 16 апреля - 22 автомобилистам.