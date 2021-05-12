Вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошел в Сухуме

Первому президенту Республики Абхазия и национальному лидеру Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 76 лет.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik, Селма Базба. Вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошел в Государственном музее боевой славы его имени.

Торжественное мероприятие, посвященные 76-летию Владислава Ардзинба началось с открытия фотовыставки в стенах музея. Были представлены фотографии, относящиеся к разным периодам жизни государственного деятеля.

"Фотовыставка "Владислав - Вчера. Сегодня. Завтра" приурочена ко дню его рождения. Сама выставка была открыта в 2020 году к 10-летию со дня смерти Ардзинба. Дополнили ее фотографиями в прошлом году, к 75-летию первого президента. Всего представлено до 70 фотографий. Фотовыставка будет работать с 12, по мая и каждый желающий сможет ее посетить", - сказала директор музея Мзия Бейя.

Руководство музея надеется пополнять фотовыставку другими неопубликованными, архивными материалами.

Далее в музее боевой славы состоялся вечер памяти, организованный Форумом народного единства Абхазии. Соратники президента, друзья и коллеги вспоминали Ардзинба.

Председатель ФНЕА Аслан Барциц в своей приветственной речи отметил неоценимый вклад Владислава Ардзинба в развитие и процветание Абхазии.

"Наша цель - сохранить его наследие, развить его труды и передать нашим потомкам", - напомнил он.

Общественный деятель Владимир Зантария в своем выступлении подчеркнул решительность президента в национальном вопросе.

"Именно благодаря Владиславу Ардзинба мир узнал правду об отношениях Абхазии и Грузии в советский период. Он, не боясь и не стесняясь, рассказывал о политике, проводимой Тбилиси. Он с большой самоотдачей делился проблемой абхазского народа во всех залах, где ему как ученому приходилось выступать", - сказал Зантария.

Выступил и герой Абхазии Апполон Шинкуба. Он назвал Ардзинба ярким представителем абхазской интеллигенции.

"Во Владиславе невообразимым образом сочетались детская мягкость и непоколебимая сила духа. Матери, потерявшие своих сыновей во время Мартовского наступления говорили, что они отдали жизни за свободу своей Родины. Разумеется, такую веру им дал Владислав", - добавил он.

Ученый и государственный деятель Владислав Ардзинба был первым президентом Абхазии. Доктор исторических наук, до прихода в политику он уже был известен как крупный ученый востоковед. Ардзинба изучал историю древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.

В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году возглавил национально-освободительную борьбу.

Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с именем Владислава Ардзинба. За свои заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой - орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

Ардзинба избирался президентом Абхазии дважды. Первый раз его избрали 26 ноября 1994 года, а во второй - 3 октября 1999. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.