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Коронавирус диагностирован еще у 48 жителей Абхазии за прошедшие сутки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодня достигло 14918. Выздоровели 13868 человек, в медучреждениях от ковида скончались 224 пациента.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 259 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 48 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутском ковид-центре стационарное лечение проходят 49 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 из которых в тяжелом состояний здоровья. В Очамчырской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткурчалской ЦРБ - пять.

Сегодня в Абхазии истекает срок очередных антиковидных ограничений.

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