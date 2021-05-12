Коронавирус диагностирован еще у 48 жителей Абхазии за прошедшие сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодня достигло 14918. Выздоровели 13868 человек, в медучреждениях от ковида скончались 224 пациента.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию прошли еще 259 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 48 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутском ковид-центре стационарное лечение проходят 49 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 из которых в тяжелом состояний здоровья. В Очамчырской ЦРБ - 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, в Ткурчалской ЦРБ - пять.

Сегодня в Абхазии истекает срок очередных антиковидных ограничений.