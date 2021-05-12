Спасатели МЧС Абхазии помогут российскому туристу спуститься с высокогорья

Сегодня в 11:20 в МЧС поступил сигнал о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, но одному из туристов нужна помощь.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии отправился на встречу спускающимся с высокогорья российским туристам, спасатели предполагают встретить их в районе СухумГЭСа, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение всего дня сегодня спасатели МЧС Абхазии вели поиски туристической группы из России в верховьях реки Гумиста. В 11:20 в МЧС поступил сигнал о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из туристов этого сделать не может, и ему нужна помощь. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии результатов не дал.

После встречи с основной группой туристов спасатели примут решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста.

В туристическую группу входят члены клуба любителей туризма из российских городов Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.