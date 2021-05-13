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Сухумская мечеть

Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-байрам

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В 2021 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр - Ураза-байрам приходится на четверг 13 мая.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте главы государства. 

"Поздравляю всех мусульман Абхазии, наших соотечественников, проживающих в мусульманских странах с праздником Ураза-байрам", - говорится в поздравлении. 

Глава государства подчеркнул, что Абхазия всегда отличалась веротерпимостью, совместным мирным проживанием людей, исповедующих различные религии.  

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Уверен, что в день замечательного праздника Ураза-байрам мусульмане республики, наши братья за рубежом молятся за свою родную землю, за процветание Абхазии", - добавил президент. 

Одним из двух главных праздников в исламе является Ураза-байрам (араб. – Ид аль-фитр) – это праздник разговенья, который означает завершение поста в месяц рамадан.

Согласно преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году.

Праздник начинается вечером 30 числа месяца рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает первое число следующего месяца – шавваля.

В 2021 году начало праздника разговения Ид аль-Фитр - Ураза-байрам приходится на 13 мая.

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