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Первый туристический форум "Абхазия – страна души" открылся в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Основная программа туристического форума будет проходить в столице в течение двух дней, 13 и 14 мая.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый Международный туристический форум "Абхазия – страна души" открылся в Сухуме в среду 13 мая, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

В рамках форума "Абхазия – страна души" запланированы выступления президента Абхазии Аслана Бжания, чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Алексея Двинянина, министра туризма Абхазии Теймураза Хишба, генерального директора издательского дома "Аргументы и факты" Руслана Новикова, председателя Всероссийского объединения туристов Дмитрия Давыденко.

Среди тем, которые будут обсуждаться на форуме: "Концепция летнего туристического сезона в Республике Абхазия – качество, безопасность, новые технологии, новые продукты", "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия", "Актуальные вопросы образования в сфере туризма и индустрии гостеприимства", "Современные инвестиционные проекты и лучшие практики в сфере туриндустрии", "Создание летних оздоровительных лагерей в Абхазии".

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