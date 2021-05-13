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Спускавшиеся с высокогорья российские туристы вышли на связь с МЧС Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210513/1032407581/Spuskavshiesya-s-vysokogorya-rossiyskie-turisty-vyshli-na-svyaz-s-MChS.html

В среду 12 мая в МЧС Абхазии поступил звонок от группы российских туристов, которые пытались самостоятельно спуститься с высокогорья, но одному из туристов понадобилась помощь.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Основная группа российских туристов, спускавшаяся с верховьев реки Гумиста, вышла на связь с абхазскими спасателями, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спасатели МЧС Абхазии помогут российскому туристу спуститься с высокогорья

В 11:20 в среду в МЧС поступил сигнал о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из туристов этого сделать не может, и ему нужна помощь. Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии результатов не дал. В течение всего дня 12 мая спасатели МЧС Абхазии вели поиски туристической группы из России в верховьях реки Гумиста.

По данным МЧС, состояние туристов не вызывает опасения. Спасатели должны встретить группу в районе СухумГЭС.

Отмечается, что в верховьях реки Гумиста еще остается один из туристов, не спустившийся с основной группой. После того как основная часть российских туристов встретится с абхазскими спасателями, будет определен дальнейший ход поисково-спасательной операции.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

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