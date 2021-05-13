Президент Абхазии выступил на открытии туристического форума в Сухуме

Глава государства выразил благодарность организаторам и участникам форума, отметив, что туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики республики.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выступил на открытии туристического форума "Апсны – страна души 2021".

"Уверен, что на полях форума будут обсуждаться актуальные отраслевые вопросы. Основной задачей считаю выработку комплексных мер и современных подходов к повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы", - сказал президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бжания назвал сроки начала работы аэропорта в Сухуме

Он подчеркнул важность обеспечения безопасности гостей. По словам Бжания, МВД Абхазии и специальные службы предпринимают все необходимые меры, личный состав переведен на усиленный режим работы.

Аслан Бжания напомнил, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса существенно был сокращен туристический сезон, что негативно отразилось на экономических показателях. Однако, по словам президента, при тесном взаимодействии с коллегами из России, удалось выстроить эффективную систему борьбы с болезнью.

Глава государства также заявил, что с высокой долей вероятности к январю 2024 года первые рейсы начнет принимать абхазский аэропорт.

Кроме того, он подчеркнул, что руководство Абхазии уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для инвестиций в туристический сектор экономики.

"Дорога для бизнеса открыта, и уже наработан определенный положительный опыт. Считаю, что органы исполнительной и законодательной власти способны обеспечить предпринимателей защитой и различными преференциями с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса", - добавил Аслан Бжания.

В Сухуме проходит первый туристический форум "Апсны - страна души 2021".

Среди тем, которые будут обсуждаться на форуме: "Концепция летнего туристического сезона в Республике Абхазия – качество, безопасность, новые технологии, новые продукты", "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия", "Актуальные вопросы образования в сфере туризма и индустрии гостеприимства", "Современные инвестиционные проекты и лучшие практики в сфере туриндустрии", "Создание летних оздоровительных лагерей в Абхазии".

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер первого Международного туристического форума "Абхазия – страна души".