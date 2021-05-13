Группу спасателей МЧС Абхазии направят в горы на поиски российского туриста

Шесть туристов из группы, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста, вышли к СухумГЭС, откуда были эвакуированы спасателями МЧС.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Группа спасателей МЧС Абхазии будет направлена на поиски российского туриста в районе перевала Химса, об этом Sputnik Абхазия сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

По его словам, в течение получаса МЧС Абхазии совершит облет территории, где предположительно находится российский турист из группы, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста. По результатам облета будет выслана группа поисковиков. Если облет на вертолете не даст результатов, то пешая группа спасателей МЧС пойдет по маршруту в поисках седьмого участника.

Как уточнил Делибалтян, 3 мая группа вышла на туристический маршрут, который должен был завершится 10 мая. 12 мая поступил сигнал в МЧС, туристы сообщили, что один из участников не может продолжать маршрут и его оставили на определенной точке. Шесть других участников группы продолжили свой путь и вышли к СухумГЭС, откуда их уже эвакуировали спасатели.

Пресс-служба ведомства сообщила, что по словам инструктора группы Анны Делевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.