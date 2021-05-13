Минтуризма представило концепцию летнего сезона 2021 года в Абхазии

Международный туристический форум "Абхазия – страна души 2021" проходит в Сухуме. В нем принимают участия эксперты в турсфере из Абхазии и России.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Концепцию летнего сезона 2021 года в Абхазии "5S", а также проект Стратегии развития туризма в республике до 2030 года представил на форуме "Абхазия - страна души 2021" министр туризма Теймураз Хишба.

Министр отметил, что Стратегия развития отрасли до 2030 года представляет из себя проект, который находится в стадии согласования.

Тем не менее он назвал приоритетные направления развития туристско-рекреационного комплекса Абхазии, согласно проекту Стратегии:

Развитие туристического комплекса с учетом регионального потенциала Абхазии.

Продвижение туристского продукта Абхазии на внешних рынках.

Повышение количества и качества предлагаемых туристских услуг.

Совершенствование системы управления.

А также основные задачаи, определенные Стратегией:

Разработка нормативно-правовой базы развития ТРК РА.

Повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного рынка Абхазии, удовлетворяющего потребности иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Обновление и развитие современных видов и форм туризма в республике.

Максимальное вовлечение туризма в популяризацию историко-культурного наследия Абхазии.

Расширение международного сотрудничества в сфере рекреации и туризма.

Защита прав и обеспечение безопасности туристов.

Формирование современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Осуществление научно-практических исследований в сфере туризма.

Внедрение и применение современной системы показателей оценки эффективности деятельности объектов ТРК РА.

Поддержка развития инфраструктуры предпринимательства в сфере туризма и рекреации.

Совершенствование системы информационного обеспечения, активная рекламная деятельность, направленная на формирование благоприятного имиджа Республики Абхазия.

Новая концепция летнего отдыха 5S представляет собой комплекс из пяти составляющих: солнце (sun), море (sea), душа (soul), безопасность (safety), сервис (service).

S Море

Так, одна из составляющих Концепции "море" предполагает после утверждения Стратегии разработку программы реконструкции пляжей республики в соответствии с мировыми стандартами. Пляжи должны отвечать следующим требованиям: экологичность, безбарьерность, безопасность, сервис.

По словам Хишба, в сезоне 2021 года планируется в пробном порядке открыть два пляжа новой концепции – в Пицунде и Гагре.

S Безопасность

Второй пункт Концепции - безопасность. Он включает в себя антиковидные меры, обеспечение масочно-перчаточного режима для всех сотрудников средств размещения туристов и работников общепита, приоритетную вакцинацию всех работников туристической отрасли Абхазии. В этом блоке отдельно выделяется вопрос страхования и доступности медицинской помощи, а также защита прав туристов. Как отметил глава ведомства, при Минтуризма создана постоянная рабочая группа по работе с обращениями и заявлениями туристов о нарушениях их прав на отдыхе и организацией обратной связи с потребителями. В ближайшее время будет запущена цифровая приемная для туристов.

S Сервис

По словам Теймураза Хишба, перед министерством стоит основная задача - повышение уровня сервиса. Для этого необходимо повышать классификацию персонала от самого низкого до высшего звена.

Также министр отметил, что вскоре ведомство введет знак качества, который будет оценивать отели с помощью мнений экспертов. Планируется внедрить цифровую систему контроля качества туристских и гостиничных услуг и внесудебного урегулирования споров.

"Цифровая система позволит аккумулировать все обоснованные жалобы потребителей, проанализировать их и выработать решения по "системным" проблемам в отрасли. Также система позволит урегулировать потребительские конфликты на месте, что сильно уменьшит негативный фон в отношении отдыха в Абхазии в средствах массовой информации, в первую очередь российских, и повысит уровень доверия к абхазскому туризму со стороны потребителей", - рассказал Хишба.

Цифровая система будет размещена на портале Всероссийского объединения туристов "Lex Priority".

S Душа

Теймураз Хишба подчеркнул, что концепция предполагает развитие туризма не только в летний период, а круглый год. Для этого необходимо проводить гастрономические туры и винные фестивали, добавил он.

"В период с 1 по 14 ноября мы намерены провести Гастрономический винный фестиваль. Предположительно, он пройдет в Пицунде, в государственном курортном комплексе. Фестиваль позволит увеличить сезон минимум на две недели и привлечь платежеспособного туриста", - отметил министр.

Также планируется запустить новый формат посещений Новоафонской пещеры - помимо традиционных экскурсий, проводить в пещерах событийные мероприятия – выставки, концерты и дегустационные ВИП-вечеринки.

S Солнце

В рамках последнего блока Концепции министр представил клиентскую карту Абхазии "Мандарин GO", которая будет выдаваться туристам в цифровом виде. Турист, получивший карту, автоматически получает информацию о всех услугах, которые предоставляют предприниматели туристической сферы Абхазии.