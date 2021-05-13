ГАИ Абхазии: показатели смертности в ДТП за четыре месяца 2021 года ниже прошлогодних

Координационное совещание, посвященное результатам работы правоохранительных органов по обеспечению безопасности движения на дорогах за 2019-2020 годы и за первые четыре месяца 2021 года, состоялось в Сухуме 13 мая.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. За четыре месяца 2021 года зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий, погибло девять человек, получили повреждения 67 человек, об этом на координационном совещании в прокуратуре Сухума заявил начальник Госавтоинспекции республики Батал Агрба.

За четыре месяца 2020 года в дорожно-транспортных происшествиях погиб 21 человек. По словам Агрба, за 2019 и 2020 годы в Абхазии было зарегистрировано 395 дорожно-транспортных происшествий в результате которых погибло 117 человек и получили ранения 614 человек.

"Следует отметить, что в рамках сопоставления данных органов ГАИ в 2020 году были выявлены недостатки в порядке учета ДТП, что вылилось в несовпадение статистических данных. Для устранения подобных фактов в будущем в Кабинет министров направлено два законопроекта для ведения единой формы учета ДТП", - сказал Батал Агрба.

В 2021 году к административной ответственности привлекли более 27 тысяч водителей, это на 17 209 больше чем за аналогичный период 2020 года.

Начальник ГАИ отметил, что профилактические мероприятия, которые направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий привели к существенному изменению ситуации на дорогах в лучшую сторону.

"В результате работы автоинспекции по состоянию на четыре месяца 2021 года удалось стабилизировать обстановку на дорогах республики. На 28% сократилось количество зарегистрированных автомобильных аварий, на 60% погибших и на 32% пострадавших", - сказал он.

Агрба рассказал, что на снижение количества ДТП также влияет автоматическая система фиксации нарушений.

"Много вопросов у общества про скрытое патрулирование, за счет чего мы смогли снизить количество ДТП, погибших и пострадавших в них. Из трех дорожно-транспортных происшествий одно заканчивается смертельным исходом и тяжкими последствиями для здоровья. Данное мероприятие позволило в течение трех месяцев выявить более двух с половиной тысяч нарушений", - объяснил Агрба.

Первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния отметил, что улучшение показателей аварийности на дорогах связано в том числе с профилактическими мероприятиями, которые проводит УГАИ, – "Безопасный район", "Скрытый патруль" и "Безопасный город". Они были утверждены министром внутренних дел в 2020 году.

Помимо этого, Дамир Квициния заявил о необходимости ужесточения законодательства за нарушения правил дорожного движения. Он отметил, что существующая практика показывает, что внесенные поправки в административное законодательство в части ужесточения наказания за управление транспортом в состоянии опьянения и наложение штрафа в размере двухсот минимальных размеров оплаты труда не дали существенных результатов.

"В связи с чем необходимо сформулировать сбалансированные предложения по изменению законодательства и рассмотреть вопросы об ужесточении административной ответственности водителей за управление транспортом в состоянии опьянении", - сказал Квициния.

Также необходимо ужесточить наказание за другие виды правонарушений, такие как превышение скорости, проезд на красный свет и так далее, считает он.

Подводя итоги координационного совещания генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подчеркнул, что проблема, связанная с ДТП, в республике существует долгие годы.

"Нельзя не отметить тот факт, что за четыре месяца 2021 года у нас усматривается положительная динамика, это, конечно, заслуга руководства МВД и руководства ГАИ республики, за что хочу выразить слова благодарности", - сказал он.

Агрба также добавил, что Генеральная прокуратура как надзорный орган обладает правом законодательной инициативы, и, если есть необходимость внесение поправок в действующее законодательство в части ужесточения наказания за нарушения правил дорожного движения, ведомство готово воспользоваться своим правом и обратиться в Парламент.