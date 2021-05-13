Вопросы страхования туристов обсудили на форуме "Абхазия – страна души 2021"

На первом туристическом форуме "Абхазия – страна души 2021" прошла панельная сессия "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия". О том, какие мнения прозвучали на встрече и о чем договорились его участники, читайте в материале Sputnik.

Международный туристический форум "Абхазия – страна души 2021", в котором принимают участие эксперты в турсфере из Абхазии и России открылся в Сухуме 13 мая.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Наладить взаимодействие

Открывая панельную сессию, председатель правления Всероссийского объединения туристов, председатель комиссии по безопасности Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Роман Бобылев отметил важность взаимодействия между российскими и абхазскими страховыми компаниями в области страхования туристов, приезжающих в республику.

"Определенные консультации российской и абхазской стороны уже проводились, мы находимся на начальном этапе. Есть взаимные вопросы, и я надеюсь, что в ходе этого мероприятия нам удастся как-то сблизить наши позиции. Вопрос страхования очень важен, он ключевой с точки зрения реализации безопасного отдыха для российских туристов", - отметил Бобылев.

Затем выступила председатель Комитета по вопросам страхования в сфере туризма при Всероссийском союзе страховщиков Юлия Алчеева, она подчеркнула, что страхование - это не только компенсация ущерба, а прежде всего это помощь туристу в непредвиденных обстоятельствах.

"Это международный инструмент и уже много десятилетий туристы, уезжая из своей страны, привыкли к тому, что у них есть страховой полис своего государства, а также страховщик работает с теми лечебными учреждениями, транспортными компаниями, которые находятся в стране пребывания", - добавила она.

При этом российские страховщики будут находиться на своей территории, так как лицензия им не позволяет физически работать в других странах, заметила Алчеева. Однако, согласно договорам, будут работать с медучреждениями и транспортными компаниями Абхазии, которые будут предоставлять услуги туристам, объяснила эксперт.

"Таким образом, у медицинских учреждений Абхазии появляется отдельный коммерческий диалог, отдельный прейскурант для туристов, которые приезжают к ним как гости", - отметила она.

В продолжении Роман Бобылев подчеркнул, что основной вопрос, который возникает у российских страховых компаний – это отсутствие единой политики у Министерства здравоохранения Абхазии.

"То есть нет единого понимания по обслуживанию российских туристов. Мы понимаем, что в рамках аналога обязательного медицинского страхования, которое существует в России, экстренная помощь российским туристам и так оказывается и оказывается на безвозмездной основе. Речь здесь идет о другой категории случаев, в которые попадают российские туристы, экстренную помощь мы не берем, мы знаем, что ее абхазская сторона оказывает и достаточно качественно. Но если брать из всех случаев, экстренная помощь требуется российским туристам не более чем в 10% случаев", - заметил он.

Остальные 90% - это ситуации, в основном не требующие серьезной медицинской помощи, сказал Бобылев.

"Поэтому мы очень хотели бы, чтобы Министерство здравоохранения Абхазии обратило внимание на данный вопрос и, возможно, были бы выделены отдельные тарифы для обслуживания российских туристов через представителей российских страховых компаний. Потому что сейчас это все носит хаотичный характер, но если будет выработана единая политика со стороны Минздрава, то и представителям страховщиков станет ясно, как работать, как взаимодействовать", - сказал он.

Советник премьер-министра Абхазии Астамур Кутарба в свою очередь рассказал, что все предложения, которые прозвучат на встрече он будет обсуждать с Министерством здравоохранения и руководством республики.

"Все вопросы, связанные с новыми возможностями в области страхования туристов, мы будем рассматривать положительно", - отметил Кутарба.

Два вида туризма

На панельной сессии "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия" также выступил директор по развитию партнерских продаж Росгосстраха Павел Быстров, который заявил, что существует два вида туризма - организованные туристы, путешествующие в рамках туров со страховыми полисами, и неорганизованные туристы, составляющую большую часть отдыхающих в Абхазии. Он подчеркнул, что помощь должна оказываться всем по всем страховым случаям. По словам Быстрова, все эти вопросы могут закрывать страховые компании, действующие совместно с сервисными компаниями на территории Абхазии.

Он предложил создать страховой продукт, который будет в обязательном порядке продаваться при пересечении границы и в других местах за счет абхазских страховых компаний.

"То есть с одной стороны выступает компания Росгосстрах и предоставляет страховые продукты по согласованным с Абхазией программам. Полисы будут распространяться для въезжающих туристов. Предполагается, что большая часть стоимости полисов, которая оформляется в Абхазии останется в республике. То есть мы даем продукт и страховые компании лицензируют этот продукт. Мы можем давать программные обеспечения, обязательно проводим обучение о том, как продавать этот продукт, а страховая компания в Абхазии под своим брендом распространяет продукт в республике", - сказал Быстров.

Комментируя предложение представителя Росгосстраха, советник премьер-министра Абхазии Астамур Кутарба отметил, что в этом вопросе главное - создание удобного и полезного сервиса для приезжающих в республику туристов.

"Естественно, финансы всегда важны, но основная цель – обеспечения здоровья и жизни туристов, приезжающих в Абхазию. Мы обязательно рассмотрим все предложения, спасибо вам", - подчеркнул Кутарба.

Председатель комиссии по безопасности Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Роман Бобылев добавил, что перестрахование позволяет охватить туристов, которые приезжают в Абхазию самостоятельно.

"Количество их значительное и если внедряется механизм перестрахования, то оба страховщика в данном случае участвуют в данном процессе, то есть никто никого не исключает. Еще здесь есть важный момент – имиджевый, будут решаться все вопросы, связанные с безопасностью туристов, с качеством оказываемой медицинской помощи и с охватом, когда приезжающие в республику будут иметь возможность получать квалифицированную медицинскую помощь", - заметил Бобылев.

В завершении панельной сессии Астамур Кутарба выразил надежду на то, что формат встреч российских и абхазских специалистов для обсуждения вопросов, связанных с страхованием российских туристов, будет сохранен до достижения окончательного результата.

Информационное агентство Sputnik Абхазия - информационный партнер первого Международного туристического форума "Абхазия – страна души 2021".