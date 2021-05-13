Гастротур в Абхазии: как накормить туриста, чтобы он приехал за "добавкой"

Межуднародный туристический форум "Абхазия-страна души 2021" открылся в Сухуме 13 мая. В рамках форума обсуждаются темы развития туризма в Абхазии, безопасности туристов и новых видов отдыха.

Тему использования абхазских блюд, застолья, гостеприимства, фермерского хозяйства и интегрирования их в туристический бизнес обсудили участники круглого стола "Гастрономическая карта Абхазии, винные дороги и фестиваль вина".

Асмат Цвижба, Sputnik

Как правильно кормить гостей

Основной темой круглого стола стала гастрономическая привлекательность Абхазии и перспективы развития этого туристического направления. Представитель научно-экспертного совета Совета Федерации России Елена Чурина рассказала, что такого отдельного направления, как гастротуризм не существует. По ее словам, он должен состоять из винных и гастрономических туров, посещения специализированных музеев, виноделен, сыроварней, посещения ресторанов с региональной кухней, кулинарных курсов, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных рынков, проведения выставок, фестивалей и ярмарок.

В качестве примера гастротуризма в Абхазии Чурина привела аутентичные апацхи с национальной кухней. Но, по словам эксперта, туристу не достаточно просто прийти и поесть, чтобы он вернулся снова и привел своих друзей, нужно подготовить его перед приходом в ресторан – рассказать об истории блюд, их подачи, способах приготовления и так далее.

Как отметила Чурина, в Абхазии возможно развить и практику посещения туристами фермерских хозяйств.

"Но те крестьяне, которые живут на фермах, и будут принимать гостей, должны быть обучены всему, а не просто предоставить комнату под ключ", - объяснила она.

По словам Чуриной, среди туристов огромной популярностью пользуются сельскохозяйственные рынки, где можно купить местную продукцию. В качестве удачного примера организации сельхозярмарки Чурина привела Хельсинки, где каждое воскресенье на главной площади города собираются фермеры и продают свою продукцию. Об этом знают все туристы и местные жители, добавила она. Также эксперт отметила, что в Абхазии хорошо приживутся фестивали уличной еды, которые популярны во всем мире.

Эксперт предложила коллегам из Абхазии найти свой уникальный продукт и делать акцент на нем. По ее мнению, этим продуктом может стать мандарин, а фестиваль мандарин может заинтересовать туристов и не в курортный сезон.

Гастрономическая карта

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина рассказала о гастрономической карте Абхазии. Она отметила, что на нее смогут попасть лишь объекты, производящие продукцию высокого качества и предоставляющие качественный сервис.

По мнению Калягиной, у Абхазии есть потенциал для развития гастрономического туризма, но многому еще нужно учиться.

"К примеру, есть завод по производству джема, который не может экспортировать продукцию. Зачем нам экспортировать, когда мы можем продукцию реализовывать внутри страны для туристов. Нужно договориться с турагентствами, сделать целенаправленную экскурсию, где увидят сады, где выращивают продукт, производство и магазин, где можно приобрести экологически чистый, эксклюзивный продукт", - сказала она.

Также Калягина подчеркнула, что немаловажную роль играют гиды, которые в данном случае должны не только рассказывать об истории Абхазии, но и знать технологию производства продукта и методы его выращивания, изготовления.

Помощник министра сельского хозяйства Майя Зухба отметила, что в Абхазии могут быть развиты такие виды туризма, как тур по сельской местности, ресторанный, образовательный, экологически и событийный туры. Последний может быть направлен на участие в тематических мероприятиях с тематической направленностью, такие как фестиваль осени "Лыхнашта", кроме того, туры могут быть комбинированными.