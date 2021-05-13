Спасатели МЧС Абхазии продолжают поиск пропавшего туриста из России

Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончится 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Группа спасателей, отправившихся на поиск российского туриста, разбила лагерь в районе горы Чумкузба, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Завтра спасатели продолжат путь. Спасатели готовы находиться там и вести поиски, сколько им хватит еды, дней пять. А дальше, возможно, будет привозить еду вертолет, это уже будет решать руководство", - отметили в пресс-службе.

Ранее в интервью Sputnik в пресс-службе ведомства сообщали, что совершить облет территории, как предполагалось, не удалось из-за погодных условий, и было решено отправить пешую группу из семи человек.

Остальные участники группы туристов, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста, были днем 13 мая доставлены в район поселка Ачадара, где они снимают жилье.

3 мая группа туристов вышла на туристический маршрут, который должен был завершится 10 мая. 12 мая поступил сигнал в МЧС, туристы сообщили, что один из участников не может продолжать маршрут и его оставили на определенной точке. Шесть других участников группы продолжили свой путь и вышли к СухумГЭС, откуда их уже эвакуировали спасатели.

Пресс-служба ведомства сообщила, что по словам инструктора группы Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.